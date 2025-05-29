شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي لصحة الجهاز الهضمي.. أهم النصائح الصحية والان مع تفاصيل الخبر

يُحتفل باليوم العالمي لصحة الجهاز الهضمي في 29 مايو من كل عام لزيادة الوعي بصحة الجهاز الهضمي وتعزيز فهم أفضل لاضطراباته، أطلقته المنظمة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي (WGO)، ويركز كل عام على موضوع محدد يتعلق بصحة الجهاز الهضمي.



وفقا لموقع " NDTV" يُساعد تناول الأطعمة الغنية بالماء والألياف والمُبردة طبيعيًا على تسهيل عملية الهضم من خلال ترطيب الجسم، وتعزيز حركة الأمعاء، وتقليل الالتهابات في الأمعاء.

أطعمة ستساعدك على تعزيز عملية الهضم 1. الخيار

الخيار غني بالماء والألياف الغذائية، وهو مُبرِّد طبيعي للجسم ويساعد على طرد السموم، كما أن محتواه العالي من الماء يُعزز حركة الأمعاء ويمنع الإمساك، الذي يُصبح مشكلة شائعة في الصيف بسبب الجفاف، إضافة شرائح الخيار إلى السلطات أو نقعها في الماء يُحافظ على رطوبة أمعائك وبرودتها.

2. الزبادي

الزبادي غني بالبروبيوتيك، ويُدخل البكتيريا النافعة إلى الأمعاء، مما يُحسّن الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، كما يُهدئ الجهاز الهضمي ويُقلل من مشاكل مثل الانتفاخ والحموضة، تناول وعاءً من الزبادي العادي أو حضّر عصيرًا باردًا أو لبنًا رائبًا (شاس) للحصول على جرعة بروبيوتيك قوية.

4. البطيخ

هذه الفاكهة المنعشة لا تُرطب الجسم فحسب، بل تُساعد أيضًا على الهضم بفضل محتواها من الألياف والماء، فهي تمنع الإمساك الناتج عن الجفاف، وتُحافظ على سلاسة الجهاز الهضمي وانتظامه، يُمكن أن يكون طبق من البطيخ المُبرّد وجبة خفيفة رائعة في منتصف الصباح.

4. النعناع

للنعناع خصائص طاردة للغازات، مما يساعد على طرد الغازات من المعدة ويخفف عسر الهضم، كما أنه يُبرّد الجسم داخليًا ويُهدئ بطانة المعدة. استخدم النعناع الطازج في الصلصات أو ماء الليمون أو حضّر شاي النعناع لتحسين الهضم.

5. بذور الشمر

تُمضغ بذور الشمر عادةً بعد الوجبات في العديد من الثقافات، فهي تساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ، كما أنها تُحفز إنزيمات المعدة وتُخفف الغازات والتقلصات، امضغ ملعقة صغيرة من بذور الشمر بعد الوجبات أو انقعها في شاي خفيف.

6. ماء جوز الهند

ماء جوز الهند مُبرِّد طبيعي وغني بالإلكتروليتات، ويُعزز ترطيب الجسم ويُسهِّل عملية الهضم، يُساعد على الحفاظ على توازن درجة الحموضة في الجسم ويُهدئ الجهاز الهضمي، اشرب كوبًا منه بعد الظهر لضمان سلاسة الهضم وانتعاش الجسم.

7. الزنجبيل

على الرغم من تأثيره الدافئ، يُحفّز الزنجبيل إنتاج اللعاب والصفراء، مما يُساعد على هضم الطعام بكفاءة، كما يُقلّل من الغثيان والانتفاخ وعسر الهضم، استخدم كميات صغيرة من الزنجبيل في الشاي أو الوجبات للاستفادة من فوائده الهضمية دون زيادة حرارة الجسم.