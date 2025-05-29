شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط في مكملات هذا المعدن يسبب الغثيان وضعف العضلات والان مع تفاصيل الخبر

المغنيسيوم معدن حيوي يحتاجه الجسم، ويلعب هذا المعدن دورًا أساسيًا في دعم صحة العضلات، ونبض القلب، وقوة العظام، ومع ذلك، قد يؤدي الإفراط في تناوله، وخاصةً من خلال المكملات الغذائية، إلى آثار جانبية خطيرة، لذلك من المهم فهم أهمية المغنيسيوم ومخاطر الإفراط في تناوله، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما هو المغنيسيوم؟

المغنيسيوم معدن أساسي موجود بشكل طبيعى في الجسم وكذلك في العديد من الأطعمة وفي جسم الإنسان، ويشارك هذا المعدن في أكثر من 300 تفاعل كيميائي حيوي في الجسم، حيث يدعم وظائف الأعصاب، وانقباض العضلات، وإنتاج الطاقة، والمغنيسيوم ضروري لـتخليق البروتين وتكوين العظام الصحية وتنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب وإنتاج الطاقة ودعم وظيفة العصب والتحكم في نسبة السكر في الدم والتوصيل الكهربائي في القلب.

ويمكن تلبية احتياجاتك اليومية من المغنيسيوم من خلال تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، مثل، الخضراوات الورقية الخضراء (مثل السبانخ والكرنب)، والمكسرات والبذور (مثل اللوز والكاجو وبذور اليقطين)، والحبوب الكاملة (بما في ذلك الأرز البني والكينوا والشوفان)، والبقوليات (مثل الفاصوليا السوداء والعدس والحمص)، والفواكه (خاصة الموز والأفوكادو)، ومنتجات الألبان والشوكولاتة الداكنة والأسماك (مثل الماكريل والسلمون).

وفقًا لمكتب المكملات الغذائية التابع للمعاهد الوطنية للصحة، ينبغي للرجال البالغين الأصحاء تناول ما بين 400 و420 مليجرامًا من المغنيسيوم يوميًا، بينما ينبغي للنساء البالغات الأصحاء تناول ما بين 310 و320 مليجرامًا يوميًا، ويُنصح النساء الحوامل عادةً بتناول جرعة أعلى.

ماذا يحدث إذا تناولت كمية كبيرة من المغنيسيوم؟

لدى الأشخاص الأصحاء، لا يُشكل تناول كميات كبيرة من المغنيسيوم عبر الطعام خطرًا على الصحة، لأن الكلى تتخلص من المغنيسيوم الزائد بكفاءة عبر البول، ومع ذلك، فإن تناول جرعات كبيرة من المغنيسيوم عبر المكملات الغذائية أو الأدوية قد يؤدي غالبًا إلى نتائج غير مرغوب فيها، كما أن تناول جرعات كبيرة من الملينات ومضادات الحموضة التي تحتوي على المغنيسيوم (والتي عادةً ما تُوفر أكثر من 5000 ملج من المغنيسيوم يوميًا) قد يُؤدي إلى الإصابة بتسمم المغنيسيوم.

وتشمل المخاطر المتعلقة بالإفراط في تناول المغنيسيوم.. ما يلى:

اختلال توازن الإلكتروليتات، مما قد يُسبب اضطرابًا في نظم القلب، حيث يتنافس المغنيسيوم مع الكالسيوم والبوتاسيوم، مما قد يُسبب عدم انتظام ضربات القلب.

في حالات نادرة، قد يؤدي الإفراط في تناول المغنيسيوم إلى حالة تُسمى فرط مغنيسيوم الدم، وهي حالة تتميز بارتفاع خطير في مستويات المغنيسيوم في الدم، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى.

وتشمل الأعراض الأخرى:

الغثيان والقيء.

الخمول وضعف العضلات.

الإسهال.

احتباس البول.

انخفاض ضغط الدم.

ضيق التنفس.

السكتة القلبية.

كما يمكن أن يتداخل المغنيسيوم مع بعض الأدوية، مثل المضادات الحيوية ومدرات البول، ويُقلل من فعاليتها.

ما يجب القيام به؟

مع أن المغنيسيوم عنصر غذائي أساسي، من المهم معرفة أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة، ولتقليل المخاطر، يُفضل إعطاء الأولوية لمصادر المغنيسيوم الغذائية على المكملات، حيث توفر أطعمة مثل المكسرات والبذور والخضراوات الورقية كمية متوازنة دون القلق من تناول جرعة زائدة، فإذا كنت تخطط لتناول مكملات غذائية، يُنصح باستشارة الطبيب لتجنب المخاطر المحتملة.