شكرا لقرائتكم خبر عن صينية تصاب بكسر فى عظامها بسبب الإفراط فى استخدام "صن بلوك" والان مع تفاصيل الخبر

أصيبت امرأة صينية تعانى من نقص حاد فى فيتامين د نتيجة الإفراط فى استخدام واقى الشمس بكسر فى العظام لمجرد التقلب فى سريرها، حيث أبلغ أطباء مستشفى شيندو للطب التقليدى فى تشنجدو، الصين، مؤخرا عن حالة غير عادية لامرأة محلية تبلغ من العمر 48 عاما، أصيبت على ما يبدو بكسر فى العظام لمجرد التدحرج فى السرير، ووفقا للدكتور لونج شوانج، أظهرت الفحوصات التى أُجريت فى المستشفى أن مستويات فيتامين د لدى المرأة، التى لم يُكشف عن هويتها، كانت منخفضة للغاية، مما أدى إلى تسريع فقدان العظام وتسبب فى ظهور هشاشة عظام حادة.



كسر العظام

وكشفت تحقيقات أخرى أن المريضة كانت تتجنب أشعة الشمس منذ طفولتها، ونادرا ما كانت ترتدى قمصانا قصيرة الأكمام، وتحرص على وضع واقى الشمس دائما عند الخروج، وقد عُرضت حالتها كتحذير لعشاق واقى الشمس الذين قد يُفرطون فى استخدامه، مما يؤثر على صحة عظامهم، وفقا لموقع oddity central.

يقول جيانج شياو بينج، مدير قسم جراحة العمود الفقرى فى المستشفى الثانى التابع لجامعة قوانجتشو الطبية: "ليس من النادر رؤية الناس يغطون أجسامهم بالكامل من الرأس إلى أخمص القدمين لحماية أنفسهم من الشمس، إنه أمر غير صحى حقا".

ويضيف: "تتجدد جميع عظام أجسامنا كل 10 سنوات، ولكن ابتداء من سن الثلاثين، نبدأ بفقدان كتلة العظام بمعدل 0.5 إلى 1% سنويا، ويؤدى انخفاض تناول الكالسيوم، وقلة التعرض لأشعة الشمس، ونقص فيتامين د، إلى إعاقة امتصاص الكالسيوم".

على الرغم من فوائد واقى الشمس والحماية منه بشكل عام، حيث يقللان من مخاطر الإصابة بسرطان الجلد وغيره من المشاكل الصحية الخطيرة، إلا أن بعض الناس يُفرطون فى استخدامه، مما يُعرّضهم لمشاكل صحية أخرى، ولأن ضوء الشمس مهم جدا فى مساعدة الجسم على إنتاج فيتامين د، وهو ضرورى لصحة العظام وامتصاص الكالسيوم، فإن تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة قد يُضعف المناعة وصحة العظام.

انتشرت الحالة المتطرفة التى قدمها الدكتور لونج شوانج على وسائل التواصل الاجتماعى الصينية، مما دفع البعض إلى التكهن بأن رغبة النساء الصينيات فى الحصول على بشرة فاتحة لتتناسب مع المعايير الاجتماعية يمكن أن تؤدى إلى مشاكل صحية خطيرة.