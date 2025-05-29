شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 37 مليون طفل بالعالم يستهلكون جميع منتجات التبغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت منظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا اليوم، عن طرق تعزيز مكافحة التبغ و تكتيكات صناعة التدخين التي تستهدف الشباب والشابات، والذى يصادف اليوم العالمى للتبغ يوم 31 مايو من كل عام.



شارك في المؤتمر الصحفى الدكتورة فاطمة العوا المستشارة الإقليمية لمبادرة التحرر من التبغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

من جانبها قالت الدكتورة فاطمة العوا المستشارة الإقليمية لمبادرة التحرر من التبغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ان شركات التبغ تستهدف الشباب لذلك وفرت السجائر الالكترونية بنكهات مختلفة مثل نكهة اللبان، والحلوى ونكهات البنبون والمصاصة ، والألوان الذاهية البراقة التي تجذف الشباب فهناك 8 مليون شخص يتوفى سنويا فى العالم بسبب التبغ، مؤكدة، إن 37 مليون طفل فى العالم يستهلكوا جميع منتجات التبغ، موضحة إن التبغ يقتل نصف المتعاطين، ويسبب 20 نوعا من السرطان.

وأوضحت، إن الدراسات أكدت إن المنتجات تروج وتستهدف الشباب، وهناك 3.4 مليار مشاهدة من المؤثرين للترويج للتبغ، موضحة، إن الفجوة تقل بين شباب الفتيان والفتيات، وأصبحت أغلب دول الإقليم البنات يدخنون أكثر من السيدات، ومن خلال الدراما التلفزيونية لا يخلو مشهد من مشاهد التدخين، مشيرة إلى السجائر "السليم" أو الرفيعة، تستهدف السيدات، وبألوانها بدرجات مختلفة مثل اللون الروز المختلفة، واللون البينك، والأزرق والأخضر، ويتم ترويج التبغ وسط السيدات باقناعهن بأنه مع كل زى ترتدينه ستجدين سيجارة بنفس لون ملابسك.

وأضافت، إن النكهات تخفف الطعم القاسى للتبغ، موضحة، ان هناك 40 بلدا حظرت منتجات التبغ المنكهة، مشيرة إلى أن 88 بلدا نظمت السجائر الألكترونية، وفى مصر يتم فرض الضرائب عليها، موضحة، إن هناك 6 دول منعت النكهات مثل المملكة العربية السعودية، وقطر وعمان منعت السجائر الالكترونية تماما.