شكرا لقرائتكم خبر عن متى تكون تغيرات الجلد إشارة لمرض السكر؟ والان مع تفاصيل الخبر

مرض السكر لا يظهر دائمًا بأعراض واضحة، فقد تمر الأعراض دون ملاحظة منا ولكن اكتشافها مُبكرًا يُحدث فرقًا كبيرًا، وإليكم بعض الأعراض البسيطة لمرض السكر قد لا نلاحظها تمامًا، لعل أبرزها ظهور تغييرات على الجلد، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

كثرة التبول (خاصةً في الليل)

يمكن للاستيقاظ كثيرًا من النوم لدخول الحمام سببًا لكثرة شرب الماء أو الشاي قبل النوم، ولكن إذا تكرر ذلك فقد يكون ذلك إشارة من جسمك لوجود خلل ما، فعندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعًا جدًا، تحاول كليتاك التخلص من السكر الزائد عن طريق طرده خارج الجسم، مما يعني المزيد من زيارات الحمام.

الشعور بالعطش طوال الوقت

قد يترافق العطش المستمر مع كثرة التبول، حيث تفقد السوائل أسرع من المعتاد، ويحاول جسمك مواكبة ذلك، إنها حلقة مفرغة.

فقدان الوزن غير المبرر

هل تفقد وزنك بدون دايت؟ فقد يكون فقدان الوزن غير المبرر علامة تحذير على الإصابة بمرض السكر، فعندما لا تحصل خلاياك على السكر الذي تحتاجه لإنتاج الطاقة، يبدأ جسمك بحرق الدهون والعضلات بدلًا من ذلك.

الشعور بالتعب المستمر

جميعنا نشعر بالتعب بين الحين والآخر، لكن هذا النوع من التعب المستمر الذى يحدث بالرغم من حصولك على ما يكفى من الراحة وعدد ساعات النوم، يحدث عندما لا تمتص خلاياك السكر كما ينبغي، وبالتالي لم يحصل جسمك على الطاقة التي يحتاجها.

رؤية ضبابية

ارتفاع سكر الدم قد يسحب السوائل إلى عينيك ويؤثر على رؤيتك التي تتحول إلى ضباببة، وإذا لم تُعالج هذه المشكلة، فقد تؤدي إلى مشاكل خطيرة في الرؤية لاحقًا.

تستغرق الجروح وقتًا طويلًا للتعافى

تستغرق الجروح والخدوش البسيطة وحتى لدغات الحشرات وقتًا طويلا للشفاء حيث تلتئم ببطء، قد يحدث ذلك بسبب ارتفاع سكر الدم الذى يؤثر سلبًا على تدفق الدم، وقد يُضعف جهاز المناعة، مما يُبطئ عملية الشفاء.

وخز أو خدر في اليدين والقدمين

مع مرور الوقت، قد يؤدي ارتفاع سكر الدم إلى تلف الأعصاب وهذا ما يُسمى بالاعتلال العصبي السكرى، وغالبًا ما يبدأ بسيطًا، لكنه قد يتفاقم إذا تم تجاهله.

الشعور بالجوع دائمًا

الشعور بالجوع باستمرار حتى بعد تناول الطعام مباشرة، قد يكون علامة أخرى على مرض السكر، وهذا بسبب أن جسمك لا يستخدم السكر بشكل صحيح، لذلك يستمر بإرسال إشارات الجوع، حتى لو تناولت وجبة كبيرة.

ظهور بقع داكنة مخملية على الجلد

هل لاحظت ظهور بقعًا جلدية داكنة أو سميكة أو مخملية على الجلد؟ فقد تظهر حول الرقبة أو الإبطين أو الفخذين، وقد يكون هذا بسبب داء الشواك الأسود، وهو غالبًا ما يكون علامة على أن جسمك أصبح مقاومًا للأنسولين، وهو مؤشر خطير لمرض السكر من النوع الثاني.

الإصابة بالعدوى والالتهابات

هل تُصاب بالعدوى أكثر من المعتاد؟ مثل التهابات المسالك البولية المتكررة، أو عدوى الخميرة، أو التهابات الجلد، فقد يدل ذلك على ارتفاع نسبة السكر في الدم الذى يُضعف جهاز المناعة، مما يُصعب على جسمك مُكافحة الجراثيم والبكتيريا.

ماذا يجب عليك أن تفعل حيال ذلك؟

إذا لاحظت أيًا من الأعراض السابقة يفضل استشارة الطبيب وإجراء فحص دم بسيط يُمكن أن يوضح مستويات السكر في الدم ويساعد في الكشف المُبكر عن المرض، الذى يسهل التعامل معه بشكل كبير، وابدأ ببعض التغييرات الأساسية في نمط حياتك، مثل تناول وجبات متوازنة (قلل من تناول الوجبات الخفيفة السكرية)، وممارسة بعض التمارين البسيطة بانتظام (مثل المشي)، حاول إبقاء مستويات التوتر لديك تحت السيطرة.