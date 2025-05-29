شكرا لقرائتكم خبر عن يمنع التسوس ويخفف الحموضة.. فوائد مضغ ملك التوابل بعد الأكل والان مع تفاصيل الخبر

الحبهان والمعروف بـ"ملك التوابل"، هو بذرة عطرية تُستخدم عادةً في الطبخ، ورغم شهرته بنكهته الحلوة والحارة الفريدة، إلا أن مضغه بعد الوجبات لا يقتصر على مجرد طعم منعش، فهو غني بمضادات الأكسدة والزيوت العطرية ومركبات تعزز الهضم، وله فوائد عظيمة لصحتك، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. أسباب بسيطة لكنها قوية لمضغ حبة من الحبهان بعد الوجبات:

يعزز الهضم بشكل طبيعي

يُعرف الحبهان بقدرته على تحفيز الإنزيمات الهاضمة، مما يجعله علاجًا طبيعيًا للانتفاخ والغازات وعسر الهضم، ومضغ حبة منه بعد الأكل يساعد معدتك على معالجة الطعام بكفاءة أكبر، مما يُخفف من الانزعاج والثقل، كما يُعزز إنتاج العصارة الصفراوية، مما يُعزز هضم الدهون والعناصر الغذائية الأخرى.

يحارب الحموضة وحرقة المعدة

يمكن لخصائص الحبهان المُبردة أن تُساعد على تهدئة بطانة المعدة وتقليل أعراض ارتجاع المريء، فإذا كنت تشعر بحرقة متكررة بعد تناول الطعام، فإن مضغ الحبهان يُخفف الألم بسرعة من خلال موازنة مستويات حمض المعدة، وهو مُفيد بشكل خاص بعد تناول الوجبات الحارة أو الدهنية.

يحافظ على صحة الفم

الحبهان غني بمركبات مضادة للبكتيريا تساعد في الحفاظ على نظافة الفم، ويساعد مضغه بانتظام في تقليل خطر الإصابة بالتهابات اللثة، وتسوس الأسنان، وتراكم طبقة البلاك، كما أنه يعزز إنتاج اللعاب، مما يساعد على التخلص من بقايا الطعام والبكتيريا بشكل طبيعي.