شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير..25% فقط من كريمات الوقاية من الشمس فى الولايات المتحدة فعالة والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير سنوى فى الولايات المتحدة الأمريكية، أن 25% فقط من الكريمات الواقية من الشمس، المتاحة فى المتاجر، فعاله وآمنة ضد أشعة الشمس الضارة.

وبحسب موقع "CNN"، وفقاً لتقرير سنوي أعدته مجموعة العمل البيئي، وهي منظمة المستهلكين التي تنتج دليل الواقي من الشمس السنوي منذ عام 2007، تم تحليل أكثر من 2200 كريم واق من الشمس متاح للشراء في عام 2025، والذى أثبت أن ربع كريمات الوقاية من الشمس الموجودة على أرفف المتاجر فقط، توفر حماية آمنة وفعالة ضد أشعة الشمس الضارة، وذلك وفقا لمعايير محددة.

معايير تحليل المنتجات

وتتضمن المعايير التى يتم الإعتماد عليها أثناء تحليل المنتجات، قدرة المكونات النشطة في واقي الشمس على توفير حماية متوازنة ضد أشعة UVA وUVB، بالإضافة إلى أي مكونات كيميائية خطرة في المنتج.

وتضمن التقرير واقيات الشمس للأطفال والرضع ، بما في ذلك تلك التي تقدم أفضل قيمة مقابل المال، واقيات الشمس عالية التقييم للاستخدام اليومي ، بما في ذلك المرطبات التي تحتوي على عامل حماية من الشمس، وأفضل مرطبات الشفاه التي تحتوي على عامل حماية من الشمس، بجانب واقيات الشمس الترفيهية المصممة للأنشطة الخارجية مثل الرياضة أو قضاء الوقت على الشاطئ.

هل يمكن الاستغناء تماما عن الكريمات الواقية من الشمس

قالت الدكتورة كاثلين سوزي، جراحة الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة ييل، إن الفكرة التي يروج لها بعض المؤثرين على تيك توك، بعدم حماية البشرة من الشمس، هى فكرة خاطئة تماما، حيث أظهرت أبحاثٌ مُوسَّعة أن الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس تُعَدُّ سببًا رئيسيًا لسرطانات الجلد، مثل الورم الميلانيني، كذلك تحتوي تلك الأشعة على نوعين هما (أ) و(ب)، و كليهما يُتلف الحمض النووي في خلايا الجلد.

يقول الخبراء إن سلامة استخدام واقي الشمس، تتضمن اختيار واقي شمس آمن واستخدامه بكثرة، بجانب القيام بعدد من الإجراءات لحماية البشرة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، تحديدا خلال ساعات الذروة، مثل ارتداء ملابس قطنية تغطى البشرة، وقبعات ونظارات شمسية، مع البقاء فى الظل قدر الإمكان.