شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من التشتت.. 6 طرق فعالة للحفاظ على تركيزك والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت مشكلة ضعف التركيز والتشتت شائعة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بسبب استخدام الشاشات والتكنولوجيا، لذا في هذا التقرير نقدم حيل للتعامل مع مشكلة قلة التركيز، بحسب موقع "تايمز ناو".

التركيز ليس سمة شخصية، بل هو مهارة، مما يعني أنه يمكنك تدريب تركيزك وتحسينه وتقويته مع مرور الوقت.

6 طرق فعّالة (وقابلة للتنفيذ بالفعل) لزيادة تركيزك خاصة فى فترة الامتحانات:

1. جرّب قاعدة الـ 20 ثانية

يُفضّل عقلك الدوبامين منخفض الجهد، لذا، عليك جعل الوصول إلى مصادر التشتيت أصعب.

ضع هاتفك جانبًا لمدة 20 ثانية - احفظه في درج أو في غرفة أخرى، هذا التأخير البسيط سيجعل التمرير غير الواعي أقل إغراءً، وستعود تلقائيًا إلى العمل، وهو الخيار الأسهل.

2. حدّد "نافذة تركيز"

لا أحد يستطيع أن يكون منتجًا طوال اليوم، وإلا سيلاحقه الإرهاق، أنت بحاجة إلى فترة تركيز (٢٥-٥٠ دقيقة) تُبقي فيها كل شيء جانبًا وتُركز على مهمة واحدة.

اختر وقتًا يُناسب عقلك، يُمكن أن يكون أي وقت في الصباح، أو الظهر، أو منتصف الليل، ولكن عليك التركيز الكامل. لا مُشتتات، لا مهام مُتعددة، أنت والمهمة فقط.

٣. أضف لمسة رومانسية إلى الروتين

يمكن أن يكون الروتين مُمتعًا أيضًا؛ ففي النهاية، عقلك يُحب الثبات. اجعل التركيز يبدو مُميزًا. أشعل شمعة بنكهة الفانيليا ، أو حضّر قهوة مُثلّجة، هذا يُخبر عقلك أن الوقت قد حان "للتركيز"، ويجعل الهدف يبدو أشبه بأجواء مُلهمة أكثر منه عقابًا.

٤. غذِّ عقلك

انخفاض الطاقة يُؤدي إلى انخفاض التركيز، لذا، عليك الاحتفاظ ببعض الوجبات الخفيفة الصحية في متناول يدك - فواكه، مكسرات، وربما بعض التوت.

كذلك، حافظ على شرب الماء كما لو كان ذلك من واجباتك. فالجفاف يؤدي أيضًا إلى انخفاض مستويات التركيز.

5. قاعدة الدقيقتين

إذا كانت هناك أي مهمة كنت تتجنبها منذ قرون، ويمكن إنجازها في أقل من دقيقتين، فقم بها وتخلص منها.

سواءً كان ذلك ترتيب الملابس، أو الرد على بريد إلكتروني، أو إنشاء قائمة مهام، افعل ذلك فقط حتى تتمكن من التخلص من الأشياء التي كانت تشغل مساحتك الذهنية. تخلص منها حتى يجد عقلك مساحة للتنفس.

6. سامح نفسك على الانشغال

سامح نفسك على انشغالك، حتى أكثر الأشخاص إنتاجية في العالم ينشغلون، صديقك المدمن على العمل يفعل ذلك أيضًا. الحيلة هي ألا تلوم نفسك على ذلك. اجذب انتباهك بلطف دون الشعور بالذنب.