شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان الشهية.. متى يصبح دلالة على مرض؟ والان مع تفاصيل الخبر

لا يعرف الخبراء أسباب فقدان الشهية، غالبًا ما يبدأ باتباع حمية غذائية منتظمة، مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي إلى فقدان وزن شديد وغير صحي، وقد يلجأ البعض إلى اتباع حمية غذائية قاسية وأساليب تقييد الطعام خوفًا من زيادة الوزن، في هذا التقرير نتعرف على اضطراب فقدان الشهية العصبي، بحسب موقع hopkinsmedicine.

ينقسم فقدان الشهية إلى نوعين فرعيين:

النوع المُقيّد. يُقيد المصابون بهذا النوع من فقدان الشهية بشدة كمية الطعام التي يتناولونها، غالبًا ما يشمل ذلك الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والدهون.

النوع البوليمي (الشره المرضي) (الشعور بالشبع والتقيؤ). يتناول المصابون بالشره المرضي كميات كبيرة من الطعام ثم يتقيأون. قد يتناولون كميات كبيرة من الملينات أو طرقًا أخرى لتفريغ أمعائهم.

من هم المعرضون لخطر فقدان الشهية؟

من المرجح أن يكون الشخص المصاب بفقدان الشهية من عائلة لديها تاريخ من مشاكل صحية معينة.

تشمل هذه المشاكل مشاكل الوزن، والأمراض الجسدية، ومشاكل الصحة النفسية.

قد تشمل مشاكل الصحة النفسية الاكتئاب. تشير الأبحاث إلى أن مجموعة من العوامل يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بفقدان الشهية. تشمل هذه العوامل العوامل الوراثية، والبيولوجية، والسلوكية، والنفسية، والاجتماعية.

من العوامل التي قد تلعب دورًا في فقدان الشهية:

المواقف الاجتماعية

التأثيرات العائلية

الجينات

اختلالات كيميائية في الدماغ

مشاكل في النمو

قد تكون أيضًا معرضًا للخطر إذا كنت تمارس بعض الرياضات والأنشطة التي تركز على شكل الجسم وحجمه. وتشمل هذه:

-الباليه

-كمال الأجسام

-التزلج على الجليد

-الجمباز

-الفروسية

-عرض الأزياء

-المصارعة

أعراض فقدان الشهية

يمكن أن يسبب فقدان الشهية العديد من الأعراض. قد تكون مرتبطة بالطعام أو الوزن، وقد تكون جسدية أو عاطفية.

قد تشمل الأعراض المرتبطة بالطعام أو الوزن ما يلي:

-تغير صورة الجسم

-انخفاض وزن الجسم

-خوف شديد من السمنة

-نشاط بدني مفرط

-إنكار الجوع

-هوس بإعداد الطعام

-سلوكيات أكل غير طبيعية أو هوسية

قد تشمل الأعراض الجسدية ما يلي:

-سوء التغذية

-فقدان السوائل (الجفاف)

-النحافة الشديدة

-ألم أو انتفاخ في المعدة

-إمساك

-خمول أو تعب شديد (إرهاق)

-عدم القدرة على تحمل درجات الحرارة الباردة

-شعر جسم ناعم زغبي (يُسمى الزغب)

-جفاف أو اصفرار الجلد

-ترقق الشعر

-تقصف الأظافر

-العقم

قد تشمل الأعراض العاطفية ما يلي:

-الانسحاب من المواقف الاجتماعية

-تقلبات المزاج

-الاكتئاب

كيف يُشخص فقدان الشهية؟

عندما تُصاب بفقدان الشهية، قد تحاول إخفاء مشكلتك عن الآخرين. مع مرور الوقت، قد يبدأ أفراد عائلتك ومعلموك ومدربوك بالقلق بشأن وزنك وسلوكك. يمكن أن يُساعد العلاج المُبكر في الوقاية من المشاكل الصحية الخطيرة.

علاج فقدان الشهية

يعتمد العلاج على أعراضك وعمرك وصحتك العامة، كما يعتمد على مدى سوء الحالة.

قد تكون هناك حاجة إلى رعاية طبية عاجلة للمشاكل الجسدية.

يُمكن أن تُساعدك الاستشارة الغذائية على تعلم كيفية اختيار طعام صحي، كما يُمكن أن تُساعدك على استعادة وزنك الصحي.

يُساعدك العلاج النفسي على تعلم كيفية التعامل مع مشاعرك، ويُساعدك أيضًا على تحسين مهاراتك في التأقلم واعتماد عادات صحية.

يُمكن إجراء العلاج بشكل فردي، أو مع عائلتك، أو مع مجموعة.

يُمكن أن تُساعد بعض الأدوية أيضًا في علاج مشاكل الصحة النفسية، مثل الاكتئاب والقلق.