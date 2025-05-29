كيف تعلمين طفلك قيم العطاء والتضحية في عيد الأضحى؟

دروس عيد الأضحى

التجمعات العائلية تُعلن تواصل الأجيال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 مايو 2025 07:23 صباحاً - عيد الأضحى فرصة يعزز فيها المسلمون - صغاراً وكباراً- الكثير من الطقوس والعادات الإسلامية السمحة، ومن ثم تأصيل القيم الإنسانية في نفوس الأطفال؛ منها زيارة الأهل والأصدقاء، مشاركة الطعام، و توزيع الأضحية والتبرع بالملابس الفائضة والحاجات، ومعهم تسود روح المودة والتسامح والتعاطف والكرم.ورغم أن معايشة الأطفال لطقوس العيد، وتطبيق قيمه النبيلة من قِبل الآباء داخل المنزل وخارجه قد تكون كافية للتعلم، إلا أنه ما أحوج الأطفال لتفسير وشرح ما يشاهدون على لسان الأم أو الأب؛ بكلمات بسيطة وجمل واضحة، تتناسب وأعمارهم؛ لتصبح بالتكرار أسلوب حياة للطفل بعد انقضاء أيام العيد.وفي تقرير اليوم تركز الدكتورة نهاد حّسان أستاذة الفقه الإسلامي على كيفيةفي عيد الأضحى.من قصة النبي إسماعيل يتعرف الطفل إلى مفهوم الأضحية وما تُشير إليه من قيمة الرضا بقضاء الله وقدره، والخضوع لأوامر الله، ومعها تتضح قيمة تكريم كبار السن وطاعة الوالدين.الزيارات الخاصة بالأجداد، تحمل بين طياتها الكثير؛ أولها قيمة تواصل الأجيال، وآخرها الاعتراف بفضل الآباء، لتظل خيطاً ثابتاً ومستمراً مع الأطفال لبعد أيام عيد الأضحى.عيد الأضحى المبارك فرصة للفرح والتجمعات العائلية، ومن خلاله ننقل لأبنائنا الحب والعاطفة، ليفهموه فيشاركوننا تفاصيله الإنسانية العظيمة.وهي من أجمل القيم والمفاهيم التي يجب أن نزرعها في نفوس أطفالنا في عيد الأضحى، ومنها ينطلق الكثير من القيم التي يحتاج الطفل أن يتعلمها؛ ليكون طريقه صالحاً في دنياه وآخرته.

3 قصص للأطفال عن يوم عرفة وعيد الأضحى تابعي التفاصيل داخل التقرير

ما هو العطاء وما هي التضحية؟

العطاء: تقديم الخير دون انتظار مقابل

قيمة تعلم العطاء للطفل

قيم العطاء والمشاركة يتعلمها الطفل منذ الصغر

العطاء يُنمّي لدى الأطفال الشعور بالتعاطف:

العطاء يُعزّز ثقتهم بأنفسهم:

كيف تُعلّمين طفلك العطاء في خطوات؟

لقاء وزيارة الأجداد نوع من المحبة والعطاء

كيف تعلمينه التضحية:

تقديم شيء ما لشخص آخر دون توقع مقابل، هو شعور بالسخاء والكرم يُسعد - الفاعل- من يبذل العطاء، ومن يستقبله أيضاً على حدٍّ سواء، حيث يشعر الباذل بالرضا والراحة، ويشعر المتلقي بالمسؤولية والامتنان.ويمكن أن يكون هذا الشيء جهداً، أو وقتاً، أو مالاً، أو أي شيء آخر، وغالباً ما يكون الدافع للعطاء هو الرغبة في مساعدة الآخرين وإحداث تأثير إيجابي في حياتهم.بذل شيء ما كالمال أو الوقت أو النفس؛ لتحقيق مصلحة أكبر أو هدف أسمى، وتتركز على الرغبة في المساعدة وإحداث تأثير إيجابي.وقد تكون مصحوبةً بالمعاناة أو الفقد، ولكنها أيضاً تكون مصحوبة بشعور بالرضا والاعتزاز بنتيجة ما تم تحقيقه، وغالباً ما تكون نابعةً من نية قوية لتحقيق مصلحة أكبر أو هدف أسمى.يبدأ الطفل تعلم العطاء والتعايش معه منذ نعومة أظفاره، ويتم ذلك من خلال أسلوب تربية الطفل الذي يتبعه الآباء، بوسائل تُدخل في عقل الطفل القيم الأخلاقية وكيفية تطبيقها عملياً.عندما يتعلم الأطفال العطاء، يتعاطفون مع الآخرين ويتفهمون مشاعرهم واحتياجاتهم سواء كانت مادية أومعنوية، مايُساعدهم على بناء علاقات إيجابية مع المجتمع والأفراد؛ حيث ُساهم العطاء في بناء الطفل لعلاقات إيجابية مع الآخرين، سواءً كانوا أفراداً من العائلة أو أصدقاء أو زملاء.عندما يُساعد الأطفال غيرهم من أفراد المجتمع، فإنهم يشعرون بالرضا عن أنفسهم ويزداد ثقتهم بأنفسهم مايُجعلهم أفراداً صالحين في المجتمع، كما يُساهم العطاء في بناء مجتمع أكثر كرماً وتعاوناً.أفضل طريقة لتعليم طفلك العطاء هي أن تكوني قدوةً حسنةً له، أن تحفزيه على أن يشاركك في أعمال خيرية، وما أجمل انتهاز فرصة عيد الأضحى للتبرع بالملابس أو الألعاب للجمعيات الخيرية أو تقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين.اطلبي من طفلك أن يشاركك مهمة توزيع اللحم وتحدثي معه عن أهمية العطاء، وكيف يُساهم في جعل العالم مكاناً أفضل،؟وكوني كريمة في تعاملاتك اليومية، سواءً مع أفراد العائلة أو الأصدقاء أو زملاء العمل.شجّعي طفلك على مشاركة أغراضه مع الآخرين، مثل كتبه وألعابه، علّميه أنّه من الجيد مشاركة الآخرين في بعض النشاطات، كالمشاركة في الألعاب الجماعية مثل اللعب بالكرة وغيرها، واشرحي له أنّ مشاركة الآخرين تُسعدهم وتُشعِرهم بالامتنان.شجّعي طفلك على التطوع في الأعمال الخيرية التي تناسب عمره، مثل مساعدة المعلمين في المدرسة أو تنظيف الحديقة العامة، ودعيه يبحث عن فرص تطوعية مناسبة له في منطقته، وتحدثي مع طفلك عن تجربته في التطوع والعطاء وكيف ساعد الآخرين.علّمي طفلك قيمة المال وكيفية استخدامه بحكمة، وشجّعيه على ادخار جزء من مصروفه للتبرع به للجمعيات الخيرية، وعلّميه كيفية وضع ميزانية وإنفاق المال بمسؤولية.امدحي طفلك عندما يُعطي، وعبّري له عن تقديرك لسخائه، وشجعيه على الاستمرار في العطاء وكافئيه على أفعاله الكريمة، واجعلي العطاء جزءاً من روتينكم اليومي، مثل مساعدة الآخرين في المنزل، أو في المجتمع والتبرع للجمعيات الخيرية.سيساعده ذلك التعرف إلى أهمية العطاء وقيمته، واجعليه جزءاً من النشاط العائلي: يمكنكم التطوع معاً أو التبرع بالمال أو الملابس للجمعيات الخيرية، واحتفِلي معه بأعماله الخيرية: شجعيه على التحدث عن تجاربه.تذكر ي أنّ العطاء هو قيمةٌ يجب أن تُمارس يومياً، وليس فقط في المناسبات الخاصة، وقومي بتعليم الأطفال العطاء على أنه مسؤولية كبيرة، لكنّها مسؤولية مُجزية أيضاً.عيد الأضحى بطقوسه، يعتبر جزءاً مهماً وكبيراً يترجم قيمة التضحية للطفل؛ فمن لحم الأضحية يأكل الفقراء والمساكين، وفيه تضحية بالمال ثم اللحم وبجانبها يمكن تقديم الهدايا من أجل الغير كذلك.عيد الأضحى عيد الاحتفالات العائلية والولائم الجماعية، وفيه أيضاً التضحية بالوقت من أجل الغير؛ فالتضحية لا تكون بالمال أو الطعام وحدهما، إنما بالوقت والحب والتعاطف والاهتمام لإسعاد الغير.التضحية كفعل تمثل بعضاً من العناء لمن يقدمه؛ ولكن حب الإنسان أو الطفل وإيمانه بما يفعل، تجعله يشعر بالسعادة والثقة والقدرة على فعل المزيد من الخير بقدر استطاعته أو بمدى ما يملك.* ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.