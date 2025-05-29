وصفات علاجية منزلية بسيطة لتخفيف السعال عند الأطفال

جربي العسل مع الزنجبيل لتخفيف سعال طفلك

زنجبيل محلَّى بالعسل

استخدمي تجربة تقديم الكثير من السوائل خلال النهار، حيث يُفيد في ترطيب جسم طفلك عموماً، حيث تعمل السوائل الدافئة على ترطيب الأغشية المخاطية خصوصاً، ويمكن أن يشرب طفلك الماء والعصائر الطبيعية المحتوية على فيتامين سي، والتي تُعزز من مناعة الطفل والبعد عن العصائر المصنعة التي تثير الحساسية الصدرية، ويجب أن تعرفي محاذير استخدام العسل للرضع أي في حال كان الطفل في عمر أقل من السنة، فلا تقومي بتحلية المشروبات والسوائل الدافئة بالعسل قبل أن يتم طفلك السنة.

قدمي العسل لطفلك المصاب بالسعال إذا كان قد تجاوز عامه الأول، ففي ثلاث تجارب تم إجراؤها على نحو 568 طفلاً حول العالم تبين أن العسل يقوم بمفعول دواءين لعلاج السعال، وهما "ديكستروميثورفان وديفينهيدرامين"، حيث إن العلاجات الدوائية التي تُباع في الصيدليات تُعرف بالعلاجات الوهمية لعلاج السعال.

استخدمي الزنجبيل الطازج المبشور والمضاف إلى ماء ساخن، ثم يصفَّى جيداً، ويُحلّى بالعسل، وذلك لتخفيف سعال الطفل، حيث إن الزنجبيل يُعد من التوابل التي لها خصائص جيدة مضادة للالتهابات عموماً، ويساعد تناوله للكبار والصغار في الوقت نفسه على تقليل الألم والاحتقان والتورم والاحمرار في الحلق، ويمكنه أيضاً التقليل من السعال أثناء الليل خصوصاً، ويُعرف مغلي الزنجبيل بشاي الزنجبيل، ويُعد شراباً شعبياً في كثير من البلاد حول العالم.

استخدمي جهاز الترطيب المنزلي

جهاز الترطيب المنزلي

استخدمي جهاز الترطيب المنزلي ضمن خطوات تقليل السعال الليلي، ويمكن تطبيقه بإضافة الماء للجهاز؛ لكي يحصل الطفل على ترطيب لمجاريه التنفسية بدءاً من الأنف وذلك قبل أن يخلد إلى النوم مع ملاحظة عدم إضافة أي مستحضرات سائلة للجهاز، خاصةً تلك المشتقة من الكورتيزون على الإطلاق.

تأكدي من نظافة جهاز الترطيب المنزلي؛ لأن هناك بعض الأجهزة التي لا يهتم الآباء والأمهات بتنظيفها وتعقيمها، فيتراكم عليها العفن مما يضر صحة الطفل أكثر مما يفيده، واحرصي على عدم استخدام السوائل الساخنة التي قد تصيب الطفل بالحروق، بل يجب أن يمر بها تيار بارد للحصول على نتائج أفضل.

جربي تطبيق حمام دافئ قبل النوم لتخفيف سعال طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 مايو 2025 07:23 صباحاً - من الطبيعي أن يُصاب الأطفال وفي جميع مراحلهم العمرية بالسعال المزعج وخصوصاً في الليل، وسواء كان السعال نهارياً أو ليلياً فهو من الأعراض الصحية المؤلمة أيضاً، وهو لا يكون غالباً مرضاً قائماً بحد ذاته، بل يُعد السعال من الأعراض التي تسبب بعض الأعراض مثل نزلات البرد والرشح والإنفلونزا، كما أن بعض حالات الارتجاع المريئي تؤدي للإصابة بالسعال عند طفلك.من المهم أن تجربي وصفات منزلية تعتمد على العلاج الطبيعي دون اللجوء لأدوية السعال التي تسبب أعراضاً جانبية تضر الطفل، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشاري طب الأطفال الدكتور أمجد نشوان؛ حيث أشار إلىمثل تقديم العسل، واستخدام جهاز الترطيب المنزلي والحمام الدافئ وغيرها في الآتي:

حاولي تجربة حصول الطفل على حمام دافئ قبل النوم؛ حيث إن هذه الطريقة ضمن طرق لتهدئة السعال عند الرضع في الليل، حيث يساعد كثيراً في تقليل نوبة السعال الليلي خصوصاً، مع الحرص على أن يكون الحمام الليلي بعيداً عن تيارات الهواء، وأن تحرصي على أن يرتدي الطفل ملابسه بسرعة، ويوضع في السرير الدافئ استعداداً للنوم دون أن يتحرك الطفل، ويبذل مجهوداً مع تجفيف شعره جيداً.

استنشاق البخار الدافئ لتخفيف السعال عند طفلك

زهرة البابونج

جربي طريقة استخدام بعض أبخرة الأعشاب التي سبق غليها وتعريض طفلك للبخار المتصاعد منها، حيث تسهم بدور كبير في تقليل السعال عند الطفل؛ لأنها تدخل إلى المجاري التنفسية العلوية، وتؤدي لتنشيط الدورة الدموية فيها، وتقليل الاحتقان مما يسهل عملية التنفس وترطيب وتليين المخاط المتراكم على الجهاز التنفسي عموماً.

طبقي استخدام مغلي عشبة البابونج، ويفضل استخدام زهرة البابونج وغطي وجه ورأس طفلك بفوطة، ثم اطلبي منه أن يتعرض للبخار على بعد عدة سنتيمترات من وجهه، واحرصي ألا يتعرض الطفل للحروق، أو أن تنسكب الآنية التي تحتوي على مغلي الأعشاب على جسم الطفل، فضعيها على طاولة مثبتة وأمسكي بها جيداً.

دلكي صدر طفلك بزيت النعناع لتقليل السعال

قومي بدهن صدر طفلك في حال كان عمره أكثر من عامين بالقليل من زيت النعناع الدافئ، وتأكدي أن درجة حرارة راحتي يديك دافئة، وحيث يساعد زيت النعناع الدافئ في التقليل من السعال والاحتقان لدى الطفل، وما يسببه له من ألم وضيق في التنفس، حيث يعمل استنشاق الزيت أيضاً على تحسين تدفق الهواء عبر الممرات الأنفية العلوية للطفل والتخفيف من الأعراض المصاحبة للسعال مثل النهجان، بالإضافة إلى دور زيت النعناع في تعزيز قدرة الطفل على النوم ليلاً وتهدئة آلام عضلاته والأوجاع المرافقة للإصابة بالإنفلونزا مثلاً.

لاحظي أنه إذا كان طفلك يعاني من حالة من الاحتقان الشديد، ويجد صعوبة في التنفس، يمكنك إضافة ملعقتين صغيرتين من زيت النعناع في وعاء مسطح من الماء الساخن، ثم تغطية الوعاء بمنشفة قطنية ثم قومي بتقريب وجه ورأس طفلك بعناية فوق الوعاء بحيث تكون المنشفة حول رأسه؛ حتى يتمكن الطفل من استنشاق البخار المتصاعد من تبخر زيت النعناع وسوف يساعده ذلك على التخلص من احتقان الأنف والتنفس بشكل أفضل قبل النوم خصوصاً.

متى يكون سعال الطفل مقلقاً ويجب التوجه إلى الطبيب؟

طفل مصاب بالرشح

لاحظي أن ظهور بعض الأعراض يعني أن سعال طفلك لا يمكن علاجه في المنزل، ويجب أن تذهبي به إلى الطبيب مع ملاحظة أن الأطفال يُصابون بنزلات البرد التي تكون المسبب الأول لإصابة الطفل بالسعال بمعدل ما بين 4_ 6 مرات سنوياً، ويكون هذا المعدل الطبيعي، ومن هذه الأعراض استمرار السعال لعدة أيام دون انقطاع لأكثر من ثلاثة أسابيع وأيضاً معاناة الطفل؛ مما يُعرف بالسعال النباحي أو ظهور صوت صفير مع السعال.

توجهي بطفلك إلى الطبيب مباشرة في حال ظهور السعال عند قيام طفلك بممارسة الرياضة أو في حال إصابته بالنعاس والضعف العام، ووجود شكوى من ألم في الأذن، كما قد تظهر على الطفل أعراض مقلقة مثل تحول لون البول إلى اللون الداكن، وهو من أعراض الجفاف التحذيرية عند الرضع.. وكيفية التعامل معه التي يستوجب الذهاب إلى الطبيب بسببها والحصول على إسعافات أولية سريعة.

قد يهمك أيضاً: أسباب السعال مع القيء عند الأطفال وكيفية التغلب عليه*ملاحظة من «الخليج 365 نت»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ استشارة طبيب متخصص.