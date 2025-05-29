توقفي عنها فوراً ..عادات خاطئة تضر برضيعك وقد تؤدي إلى وفاته

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 مايو 2025 07:23 صباحاً - يحتاج الأطفال حديثو الولادة إلى رعاية خاصة حتى ينموا بشكل صحي، إلا أن هناك العديد من الأخطاء التي ترتكبها الكثير من الأمهات فيما يتعلق برعاية أطفالهن، فقد يحتاج الآباء إلى تعلم كيفية فهم احتياجات ورغبات أطفالهن حديثي الولادة، ورغم أن الأمر قد يبدو صعباً في البداية، إلا أنه مع مرور الوقت سوف يتمكن الآباء من التكيف، وفيما يلي وفقاً لموقع "raisingchildren" بعض الأمور التي يجب تجنبها فيما يتعلق برعاية الأطفال حديثي الولادة.

ترك الطفل في السيارة

ترك الأطفال ينامون في أرجوحة أو كرسي قد يتسبب في الوفاة- الصورة من موقع AdobeStock

عادة، عندما ترى طفلك نائماً في مقعد السيارة، أو في كرسي هزاز أو في أرجوحة خاصة، تتركه الأمهات بمفرده لأنهن يخشين أن يزعج نوم الطفل. إلا أن ذلك في المقابل، يعد خطأً كبيراً عند رعاية الطفل، فإن السماح للأطفال حتى سن عامين بالنوم في أرجوحة أو كرسي يمكن أن يتسبب في إصابة الطفل أو وفاته، لأنه يمكن أن يسقط على رأسه للأمام، مما قد يؤدي إلى عدم حصول الطفل على ما يكفي من الهواء أو الاختناق من الأحزمة الخاصة بالكرسي.

وفي المقابل إذا نام الطفل في مقعده أثناء قيادة الأم، فيعد هذا ليس أمراً خطيراً للغاية، وذلك إذا كان الطفل يجلس بشكل مريح ويستخدم حزام الأمان بشكل آمن وبمجرد وصولك إلى المنزل، يجب عليك نقل طفلك إلى السرير على الفور، وتنطبق نفس النصيحة إذا كان طفلك ينام في كرسي هزاز أو أرجوحة أو عربة أطفال.

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سرير الأطفال

لا ينبغي أن تكون هناك الكثير من الألعاب حول الطفل أثناء نومه، فقد يزيد ذلك من فرص إصابة الطفل بمتلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS) لأنها قد تسبب انسداداً في المجاري الهوائية ومشاكل في التنفس.

قد يسبب النوم على البطن أيضاً في إعادة تنفس الطفل لهواء الزفير الذي يخرجه، وإن كان الطفل ينام على سرير مرن، أو بجانب الألعاب المحشوة، أو بجانب وسادة قريبة من الوجه مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الجسم وزيادة مستوى ثاني أكسيد الكربون.

عدم إيقاظ الطفل للرضاعة

إن الأطفال حديثي الولادة ينامون لساعات طويلة، ولكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي إيقاظهم للرضاعة، في الأسابيع القليلة الأولى من العمر، يحتاج الأطفال إلى الرضاعة كل 2-3 ساعات، حتى لو لم يطلبوا ذلك.

لكن بمجرد استعادة وزنهم الطبيعي وموافقة طبيبهم، يمكن تمديد هذه المدة إلى 3-5 ساعات. لكن في الأسابيع القليلة الأولى، يحتاج الأطفال إلى الاستيقاظ.

التجشؤ

إذا لم يتجشأ الطفل بشكل صحيح بعد الرضاعة، فقد يتقيأ مما قد يسبب اختناق الطفل، لذلك هناك عدة تقنيات للتجشؤ يمكن تطبيقها، على سبيل المثال حمل الطفل على كتفك وربّتي على ظهره بلطف، لذا تحلي بالصبر وانتظري حتى يتجشأ طفلك، حيث يستغرق هذا عادةً ما يصل إلى 10 دقائق.

الأماكن المزدحمة

يجب تجنب اصطحاب طفلك حديث الولادة إلى الأماكن المزدحمة أو مقابلة عدد كبير من أفراد الأسرة، وذلك لأنه خلال الشهرين الأولين من حياة الطفل قد يكون عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض بشكل كبير لذا، يجب على الوالدين حماية أطفالهم من التعرض للجراثيم والأشخاص المرضى حيث لا يزال جهاز المناعة لدى الطفل ضعيفاً.

استحمام الطفل

الاستحمام بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجلد - الصورة من موقع AdobeStock

يعد من الأفضل بالنسبة للأطفال حديثي الولادة، عدم الاستحمام كثيراً فإن الأمهات لا يحتجن إلى تنظيف أطفالهن يومياً سوى حول الفم والرقبة والفخذ وغسل جسم الطفل بأكمله فقط مرة أو مرتين في الأسبوع، وذلك لأن الاستحمام بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى إصابة الطفل بجفاف الجلد أو الإكزيما، وهي حالة جلدية تتميز بظهور الجلد الأحمر والحكة والطفح الجلدي.

ارتداء القماط

تعد الطريقة الصحيحة للتقميط هو عدم لف الطفل بشدة بالقماش أو البطانيات لتوفير الدفء للطفل، و لهذا لا ينبغي أن يكون التقميط ضيقاً للغاية ويجب عند تقميط الطفل محاولة فرد ساقي الطفل، فقط عليك الإمساك بها ثم ربطهما، حتى لو كانتا مثنيتين، بل عليك تركهما تستقيمان بشكل طبيعي، ثم ربط الجزء السفلي منهما ولكن ليس بإحكام شديد.

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درجة حرارة الغرفة

يجب أن يبقى جلد الطفل دافئاً بدرجة كافية، وليس ساخناً أو بارداً جداً، فإذا كنت عادة تنامين في غرفة ذات درجة حرارة باردة، فعليك تعديلها لتتناسب مع حالة طفلك حديث الولادة حتى يظل مرتاحاً.

على الجانب الآخر لا يحتاج الأطفال حديثو الولادة إلى ارتداء الجوارب والقفازات طوال الوقت، وخاصة تلك الضيقة جداً. فقد يجعل هذا الطفل يشعر بعدم الارتياح ويجعل من الصعب عليه التكيف مع البيئة المحيطة وللمساعدة في الحفاظ على درجة حرارة جسم طفلك دافئة، يمكنك تعديل درجة حرارة الغرفة.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.