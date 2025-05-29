شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة احرص على تناولها قبل الذهاب للجيم والان مع تفاصيل الخبر

نعلم جميعًا أن الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ضروري لنمط حياة صحي، ولكن هل تساءلت يومًا عما يجب تناوله قبل التمرين لتحسين أدائك وتجنب انخفاض طاقتك أثناء التمرين.

وفقا لموقع onlymyhealth يحدث تزويد جسمك بالطاقة بشكل صحيح قبل التمرين فرقًا كبيرًا في مستويات طاقتك وقدرتك على التحمل وتعافيك.

يجب أن توفر الوجبة المثالية قبل التمرين توازنًا جيدًا بين الكربوهيدرات للحصول على طاقة سريعة، والبروتين لدعم العضلات، والدهون الصحية لتوفير طاقة مستدامة، من المهم أيضًا مراعاة التوقيت؛ فعادةً ما يُنصح بتناول الطعام قبل التمرين بساعة إلى ثلاث ساعات، مما يتيح وقتًا كافيًا للهضم.

ماذا يجب أن تأكل قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية

نعرض فيما يلى 5 أطعمة رائعة تُعزز نشاطك الرياضي وتُساعدك على تحقيق أقصى استفادة من جهودك.

1. الموز

يُعتبر الموز، المعروف بقوته الطبيعية، وجبة خفيفة ممتازة قبل التمرين، فهو غني بالكربوهيدرات سهلة الهضم، وأهمها الجلوكوز والفركتوز والسكروز، مما يُوفر طاقة سريعة ومستمرة، كما يحتوي الموز على البوتاسيوم، وهو إلكتروليت أساسي يُساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم ومنع تقلصات العضلات، وهو أمر بالغ الأهمية خاصةً أثناء التمارين المكثفة.

طريقة التحضير: تناول موزة كاملة قبل التمرين بـ ٣٠-٦٠ دقيقة. يمكنك أيضًا تقطيعها إلى شرائح رفيعة مع دقيق الشوفان أو مزجها مع عصير سموثي.

2. الشوفان

الشوفان غني بالكربوهيدرات المعقدة، ما يعني أنه يُطلق الطاقة ببطء وثبات في مجرى الدم. هذا يُوفر إمدادًا طويل الأمد بالطاقة، ويمنع الانهيار المفاجئ للطاقة الذي يحدث عادةً مع السكريات البسيطة، كما أنه مصدر جيد للألياف، التي تُسهّل الهضم وتُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

طريقة التحضير: حضّر وعاءً من دقيق الشوفان مع الماء أو الحليب قبل ساعة أو ساعتين من التمرين. أضف بعض التوت أو رشّة من المكسرات لمزيد من العناصر الغذائية.

3. زبادي يوناني مع التوت

الزبادي اليوناني مصدر ممتاز للبروتين عالي الجودة، وهو ضروري لإصلاح العضلات ونموها. يساعد هذا البروتين على منع انهيار العضلات أثناء التمرين، ويساعد على التعافي بعده، عند تناوله مع التوت، ستحصل على فوائد مضاعفة، التوت غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي الناتج عن التمرين، كما أنه يوفر السكريات الطبيعية للطاقة.

4. خبز القمح الكامل مع الأفوكادو

يقدم هذا المزيج مزيجًا رائعًا من الكربوهيدرات المعقدة والدهون الأحادية غير المشبعة الصحية. يوفر خبز القمح الكامل طاقة مستدامة، بينما يوفر الأفوكادو دهونًا صحية سهلة الهضم تُوفر مصدرًا للطاقة يحترق ببطء،هذا يجعله خيارًا رائعًا للتمارين الرياضية الأطول أو الأكثر كثافة.

5. الفواكه المجففة والمكسرات

عندما يكون وقتك ضيقًا وتحتاج إلى دفعة سريعة من الطاقة، قد تكون حفنة صغيرة من الفواكه المجففة والمكسرات حلاً سحريًا. تُوفر الفواكه المجففة مثل المشمش والتمر والزبيب كربوهيدرات مركزة تُمدّك بالطاقة السريعة، بينما تُوفّر المكسرات (اللوز والجوز والكاجو) دهونًا صحية وبعض البروتين لمدّة أطول وشعورًا بالشبع.

اعتبارات هامة احرص عليها

استمع إلى جسدك: كل شخص يختلف عن الآخر، وما يناسب شخصًا قد لا يناسب آخر. جرّب هذه الأطعمة وراقب استجابة جسدك.

الترطيب أساسي: لا تنسَ شرب كمية وفيرة من الماء قبل التمرين وأثنائه وبعده. فالجفاف قد يؤثر سلبًا على أدائك.

التوقيت أمرٌ بالغ الأهمية : عدّل توقيت وجباتك بناءً على شدة ومدة تمرينك. يُمكنك تناول وجبات خفيفة أقرب إلى موعد التمرين، بينما تتطلب الوجبات الكبيرة وقتًا أطول للهضم.

من خلال دمج هذه العناصر الغذائية المغذية في روتين ما قبل التمرين، ستكون مجهزًا جيدًا لتحقيق أهداف اللياقة البدنية الخاصة بك والشعور بالنشاط طوال جلسات الصالة الرياضية الخاصة بك.

