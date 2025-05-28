شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آثار جانبية لأنظمة الديتوكس للتخلص من السموم والان مع تفاصيل الخبر

حميات التخلص من السموم هي برامج غذائية قصيرة المدى تدّعي التخلص من السموم من الجسم، وغالبًا ما تتضمن فترات صيام، يتبعها نظام غذائي صارم من الفواكه والخضراوات والعصائر والأعشاب والمكملات الغذائية.



وفقا لموقع " NDTV" ، ففي حين أن الجسم يتخلص من السموم بشكل طبيعي من خلال الكبد والكلى والجهاز الهضمي، يلجأ بعض الناس إلى هذه الحميات لفقدان الوزن بسرعة أو الشعور بالتطهير، قد يقدم بعضها فوائد قصيرة المدى، لكنها قد تؤدي أيضًا إلى آثار جانبية ضارة، خاصةً عند اتباعها لفترات طويلة أو دون إشراف طبي.

بعض الآثار الجانبية لحميات التخلص من السموم 1. نقص المغذيات

تستبعد العديد من حميات التخلص من السموم مجموعات غذائية كاملة، مثل البروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة، مع مرور الوقت، قد يؤدي هذا التقييد إلى نقص خطير في العناصر الغذائية، بما في ذلك الحديد والكالسيوم وفيتامين ب12 وأوميجا 3، مما يؤثر على وظائف الدماغ وصحة العظام.

2. انخفاض الطاقة والتعب

بما أن حميات التخلص من السموم غالبًا ما تتضمن استهلاكًا منخفضًا جدًا من السعرات الحرارية، فإن الجسم لا يحصل على ما يكفي من الطاقة لأداء وظائفه على النحو الأمثل، قد يؤدي هذا إلى إرهاق شديد، وضعف، ودوار، وصعوبة في التركيز، خاصةً أثناء المهام المجهدة جسديًا أو عقليًا.

3. فقدان العضلات

مع عدم كفاية تناول البروتين، يبدأ الجسم بتفكيك أنسجة العضلات لتلبية احتياجاته من الطاقة، هذا لا يُضعف الجسم فحسب، بل يُبطئ أيضًا عملية الأيض، مما يُصعّب الحفاظ على الوزن المفقود مع مرور الوقت.

4. مشاكل في الجهاز الهضمي

غالبًا ما تفتقر منظفات العصائر وأنظمة إزالة السموم السائلة فقط إلى الألياف، وهي ضرورية لصحة الهضم، قد يُسبب ذلك الإمساك أو عدم انتظام حركة الأمعاء، في المقابل، قد تُسبب بعض أنظمة إزالة السموم التي تحتوي على مُليّنات عشبية الإسهال أو الإدمان.

5. تقلبات سكر الدم

قد تُسبب برامج إزالة السموم المُركزة على الفاكهة أو العصائر فقط ارتفاعًا وانخفاضًا حادًا في مستويات السكر في الدم، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو داء السكر، قد تُسبب هذه التقلبات العصبية والصداع والرغبة الشديدة في تناول الطعام، وحتى نوبات الإغماء.

6. اختلال توازن الإلكتروليت

قد يؤدي فقدان السوائل المفرط من خلال شاي إزالة السموم أو الملينات إلى استنزاف بعض العناصر الغذائية الأساسية، مثل البوتاسيوم والصوديوم، والتي تُعدّ أساسيةً لإيقاع القلب والإشارات العصبية ووظائف العضلات، قد يكون هذا الخلل خطيرًا، بل قد يؤدي إلى مضاعفات قلبية.

7. ضغوط الصحة العقلية

قد تؤدي خطط التخلص من السموم المُقيّدة إلى زيادة التوتر والقلق، أو سلوكيات هوسية تجاه الطعام، وقد تُسهم هذه القواعد الصارمة في أنماط غذائية مُضطربة، أو علاقة غير صحية مع الجسم والنظام الغذائي.

8. الجفاف

بعض حميات التخلص من السموم تعمل كمدرّات للبول أو تحفز التعرق المفرط، وكلاهما قد يُسبب الجفاف، قد تشمل الأعراض جفاف الفم، والتعب، وانخفاض ضغط الدم، والدوار، مما يُشكّل خطرًا، خاصةً على من يعانون من مشاكل صحية.

9. فقدان الوزن المؤقت

معظم الوزن المفقود من حميات التخلص من السموم يكون في صورة ماء أو كتلة عضلية، بمجرد انتهاء الحمية وعودة الجسم إلى نمط الحياة الطبيعي، غالبًا ما يستعيد الجسم الوزن المفقود بسرعة، وأحيانًا مع زيادة الدهون، مما يجعل الحمية غير مستدامة وعكسية النتائج على المدى الطويل.

10. إجهاد الكبد والكلى

من المفارقات أن بعض مكملات أو أعشاب التخلص من السموم قد تُرهق الكبد والكلى، وهما العضوان المسؤولان عن التخلص الطبيعي من السموم، قد تؤدي الجرعات العالية أو الاستخدام المطول لهذه المنتجات إلى التهاب أو تسمم أو حتى تلف الأعضاء إذا لم تتم مراقبتها بشكل صحيح.