شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ طب نفسى: الاكتئاب أكثر مرض مؤلم بالعالم ويسبب تغييرات فى نسيج المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق عكاشة أستاذ الطب النفسي بطب عين شمس رئيس مركز أحمد عكاشة للطب النفسى، خلال مؤتمر المركز الـ 20 المنعقد حاليا بالقاهرة، إن الأمراض النفسية تؤثر على نسيج المخ، وإن المكتئب لا يعنى الحزين أو الذى يشعر بضيق، فهذه المشاعر طبيعية، موضحا أن الحزن والأسى مشاعر طبيعية لا تسمى اكتئاب.

وأضاف أن الاكتئاب مرض يصيب المخ ويحدث تغيرات في الدماغ ويؤثر على بعض أجزاء منه ويؤثر على الكيمياء الموجودة بالمخ وهى المواد العصبية الموصلة للسيروتونين، والدوبامين، وهو مثل مرض السكر أو الضغط ولدينا أدوية للاكتئاب وموجودة منذ أواخر الخمسينات من القرن الماضى، ولدينا 4 أجيال متتابعة منذ ذلك اليوم إلى الآن، وكلما تقدم العلم تكون الأعراض الجانبية للأدوية أقل وفعاليتها أكثر ما يساعد المريض التحسن بسرعة.

وأوضح أن الاكتئاب نفسه حسب منظمة الصحة العالمية أكثر مرض مؤلم في العالم، موضحا أن الناس تعتقد أن أكثر مرض مؤلم هو السرطان أو كسور العظام أو التهاب الأذن الوسطى، أو إجراء عملية قيصرية أو آلام الأسنان، ولكن ألم الاكتئاب أشد من أى ألم جسدى آخر، لذلك الاكتئاب الشديد أو الجسيم يمكن أن يدفع الإنسان إلى التخلص من حياته من شدة الألم.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية، أكدت أن من 8 مليار نسمة يعيشون على الأرض هناك مليار نسمة يعانون من اضطرابات نفسية، أي أن 13 % من الذين يعيشون على الأرض يعانون من اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب والقلق وهما أهم الأمراض الشائعة.

وأضاف: "لدينا الكثير من الاضطرابات النفسية المنتشرة في العالم كله، حيث يوجد 425 مليون مريض يعانون من الاكتئاب، و 60 مليون لديهم اضطراب وجدانى ثنائى القضب، و25 مليون مريض يعانى من الفصام في العالم أجمع، يتراوح ما بين اكتئاب بسيط أو متوسط أو اكتئاب شديد.

وقال، إن 25 من 100 شخص في فترة ما من حياتهم سيصاب بالاكتئاب، ولكن 85% من المرضى الذين يصابون بالاكتئاب يكون ما بين اكتئاب بسيط أو متوسط، و 15% فقط هم الذين يعانون من الاكتئاب الشديد أو الجسيم، وجميعهم يحتاجون إلى علاج لأنه يؤثر على جودة حياتهم وجميعهم يتطلبون لعلاج، وقد يكون علاج نفسي، وإذا كان المريض يعانى من اضطراب ذهانى ومعرض للانتحار لابد أن يدخل المستشفى للعلاج.