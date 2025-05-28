شكرا لقرائتكم خبر عن نوبة الصداع النصفى.. كم تستغرق من الوقت وما طرق العلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

تستمر نوبة الصداع النصفي عادةً من 4 إلى 72 ساعة، ووفقًا للخبراء، تتكون نوبات الصداع النصفي من أربع مراحل قد تظهر خلالها أعراض أخرى غير الصداع، حيث يختلف طول كل مرحلة من شخص لآخر، وقد يختلف باختلاف النوبة، يمكن للطبيب وصف دواء بوصفة طبية قد يساعد في تخفيف الألم ومنع حدوث نوبات مستقبلية، بحسب موقع "تايمز ناو".

والصداع النصفي من أكثر الآلام إرهاقًا التي يمكن أن يتحملها أي شخص، ووفقًا للخبراء، يمكن أن تستمر نوبة الصداع النصفي من بضع ساعات إلى عدة أيام. وبينما يصعب للغاية التنبؤ بمدة استمرار نوبة الصداع النصفي، إلا أن رسم مخطط لتطورها قد يساعد في ذلك.

يقول الأطباء عادةً إن نوبات الصداع النصفي لدى الأطفال قد تستمر لفترات أقصر - بحد أدنى ساعة أو ساعتين للأطفال فوق سن الخامسة، وبحد أدنى 30 دقيقة للأطفال الأصغر سنًا.

مراحل مختلفة لنوبة الصداع النصفي

غالبًا ما تتضمن نوبة الصداع النصفي مراحل مختلفة، على الرغم من اختلافها بين الأشخاص.

مرحلة البادرة

هي المرحلة الأولى التي تحدث قبل ساعات إلى أيام من النوبة، وتتضمن تغيرًا في المزاج والطاقة، يقول الأطباء إن الرغبة الشديدة في تناول الطعام أو التثاؤب المفرط يمكن أن يكونا من علامات البادرة.

يعاني حوالي 25-35% من المصابين بالصداع النصفي من الهالة - وهي تغير بصري مع ظاهرة تشبه المشكال، يمكن أن تستمر من خمس دقائق إلى ساعة، ولكن عادةً أقل من ساعة.

مرحلة الهالة

تشمل بعض أعراض الهالة الشعور بالوخز، والخدر، والكلام المشوش، والضعف.

مرحلة الصداع

تستمر مراحل الصداع من 4 إلى 72 ساعة، وتتميز لدى معظم الأشخاص بصداع شديد في جانب واحد من الرأس، يكون نابضًا.

ترتبط مرحلة الصداع أيضًا بالحساسية تجاه البيئة المحيطة، مثل الضوء والصوت والرائحة.

مرحلة ما بعد الصداع أو مرحلة التعافي

لا يصاحب مرحلة ما بعد الصداع أي ألم، أو ربما ألم خفيف، لكن لا يشعر المصابون بالتحسن، ويمكن أن تستمر من 24 إلى 48 ساعة.

وفقًا للأطباء، قد تستمر بعض المراحل لفترة قصيرة فقط، بينما قد تستمر مراحل أخرى لفترة أطول. قد لا تمر بكل مرحلة مع كل نوبة. يقترح العديد من الأطباء الاحتفاظ بمذكرات الصداع النصفي لمساعدتك على تتبع أي أنماط والاستعداد لما هو قادم.

طرق لتقصير نوبات الصداع النصفي

يقول الأطباء إن التعرف على علامات نوبة الصداع النصفي المحتملة يساعد على تقليل مدة استمرارها. بعض النصائح لتقليل مدة نوبة الصداع النصفي:

ترطيب الجسم بكثرة

اشرب الكثير من الماء ورطب جسمك

قلل من النشاط البدني

-إن أمكن، اجلس أو استلقِ في مكان ما.

-تجنب الأجواء المحفزة

-اذهب إلى مكان مظلم وهادئ

يجد بعض الأشخاص أن تقنيات الاسترخاء، مثل التأمل، تساعد في تقليل التوتر الذي يشعرون به في الوجه أو الفك أو الرقبة.

إذا تمكنت من تخفيف التوتر بهذه التقنيات، فقد لا تكون نوبة الصداع النصفي لديك بنفس الشدة أو تستمر لفترة أطول.

بالنسبة للكثيرين، فإن وضع كمادات باردة على الصدغين يخفف أعراض الصداع النصفي ويقلل من مدة النوبة.

الأدوية التي تُصرف بدون وصفة طبية

مسكنات الألم التي تُصرف بدون وصفة طبية مفيدة أيضًا في علاج الأعراض الخفيفة أو غير المتكررة،

إذا كانت أعراضك أكثر شدة، فقد ترغب في تجربة دواء يجمع بين مسكن للألم والكافيين يحتوي الكافيين على القدرة على تحفيز وعلاج نوبات الصداع النصفي، لذلك قد ترغب في تجنب هذا المنتج ما لم تكن متأكدًا من أن الكافيين ليس محفزًا لك.