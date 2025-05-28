شكرا لقرائتكم خبر عن مرض جلدي مناعى تعانى منه كيم كاردشيان يجعلها تغلف جسمها بالبلاستيك والان مع تفاصيل الخبر

شاركت نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الأزياء كيم كاردشيان تجربتها مع مرض الصدفية، بما في ذلك نوبات المرض وتأثيره على حياتها منذ تشخيصها به، وشاركت رؤى حول تجربتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي وفي المقابلات، بحسب موقع جريدة "إندبندنت" ومجلة People.

أول نوبة للصدفية تعانى منها كيم كاردشيان

عانت كاردشيان من نوبة صدفية في سن الـ25 ، بسبب نزلة برد، ومنذ ذلك الحين، أصبحت جزءًا متكررًا من حياتها.

نوبات الصدفية وموقعها

وصفت كاردشيان نوبات الصدفية بأنها تُغطي معدتها وساقيها ووجهها ومعظم جسدها، مما يُسبب لها الألم وعدم الراحة.

التهاب المفاصل الصدفي

ذكرت كاردشيان أيضًا إصابتها بالتهاب المفاصل الصدفي، وهي حالة قد تُصاحب الصدفية وتُسبب الألم وتيبس المفاصل.

شاركت كاردشيان كيف جعلتها الصدفية أكثر وعيًا بجسمها وكيفية علاجه، مما أدى إلى تغييرات في نظامها الغذائي ونمط حياتها.

ناقشت كاردشيان علنًا مختلف الطرق التي جربتها للتعامل مع الصدفية، بما في ذلك استخدام العلاجات الموضعية، واتباع نظام غذائي نباتي، وتقنيات إدارة التوتر.

كاردشيان تغلف جسدها بالبلاستيك لتخفيف أعراض الصدفية

كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن طريقة غير تقليدية تتبعها للتخفيف من أعراض الصدفية، تتمثل في تغطية المناطق المصابة بغلاف بلاستيكي أثناء النوم، بعد وضع كريم طبي، وهي طريقة أوصى بها طبيب الأمراض الجلدية الخاص بها، الدكتور هارولد لانسر.

كاردشيان، التي تحدثت عن تجربتها خلال ظهورها في بودكاست SHE MD العام الماضى، أوضحت أنها جربت العديد من العلاجات المنزلية دون فائدة تُذكر، قبل أن تلجأ إلى هذا الأسلوب الذي وصفته بأنه "الأكثر فعالية"، رغم مظهره الغريب.

وعن فعالية هذه الطريقة، أكدت الدكتورة آمي هوانج، طبيبة الأمراض الجلدية المعتمدة في نيويورك، أن "علاج الانسداد" باستخدام غلاف بلاستيكي يُستخدم فعليًا في الطب، ويُساعد على زيادة امتصاص الدواء في الجلد، خصوصًا في الحالات المزمنة مثل الصدفية والإكزيما.

كما أوضحت الدكتورة أنجو ميثيل، من عيادة "كلينيك سبوتس"، أن هذه التقنية تسهم أيضًا في تليين اللويحات الجلدية، وتخفيف الالتهاب، وتحسين تأثير المرطبات أو الأدوية الموضعية لكنها أشارت إلى أن الأبحاث المتعلقة بتغليف "الساران" تحديدًا ما زالت محدودة، رغم أن الضمادات الانسدادية عمومًا أظهرت نتائج واعدة.

وتُعد الصدفية من الأمراض المناعية الذاتية التي تؤدي إلى تكاثر خلايا الجلد بسرعة، مسببةً لويحات متقشرة وحكة شديدة.

وتوصي الأوساط الطبية أيضًا بعدد من العلاجات المنزلية المساعدة، مثل حمامات الشوفان، واستخدام مرطبات خالية من العطور، والتعرض المتحكم فيه لأشعة الشمس.

ورغم أن هذه الأساليب لا تُغني عن المتابعة الطبية، إلا أنها قد تُقدّم راحة مؤقتة وتحسّن نوعية حياة المصابين، خاصةً في الحالات التي لا تستجيب للعلاجات التقليدية.

تحدثت كاردشيان عن استخدام غلاف بلاستيكي للمساعدة في امتصاص أدوية الصدفية، وهي ممارسة تُعرف باسم العلاج بالانسداد.

وأكدت كارداشيان على أهمية إدارة الصدفية وعدم السماح لها بالسيطرة على حياتها، مشددةً على ضرورة الرعاية المناسبة وتقبل الذات.