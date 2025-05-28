شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار بسيط يكشف تأثير إدمان الشاشات على طفلك والان مع تفاصيل الخبر

كشف الباحثون عن اختبار بسيط يمكن أن يكشف عن مدى تأثير الشاشات على طفلك، وهو فحص أساسي لكيفية استجابة جسم الطفل الصغير عند حمله برفق رأسًا على عقب من قدميه، حيث إنه في الاستجابة الصحية، يضحك معظم الأطفال الصغار، أو يسترخون، أو يُظهرون علامات على المرح، وعة استجابة طبيعية، وجزء من كيفية معالجة دماغهم للحركة والتوازن، لكن عددًا متزايدًا منهم يتفاعلون بطريقة معاكسة، بالخوف والتوتر وحتى الذعر.وبحسب موقع "تايمز ناو" أشارت الباحثون إلى أن هذا الأمر علامة تحذيرية مثيرة للقلق.

وفقًا للباحثين، غالبًا ما يتجمد الأطفال الصغار الذين تظهر عليهم علامات إدمان الشاشة المبكر، أو يرتجفون، أو يحاولون يائسين الإمساك بشيء ما عند قلب أجسامهم.

هذا التفاعل ليس عشوائيًا؛ إنه أحد أعراض ما تُسميه رد الفعل الدهليزي المرضي الناجم عن الشاشة، ويكشف عن مدى تأثير التعرض المفرط للشاشة على نمو دماغ الطفل وأجهزته الحسية.

في الأساس، يُعيد الإفراط في استخدام الشاشات برمجة دماغ الطفل ليعتمد بشكل شبه كامل على المدخلات البصرية، على حساب أنظمة حيوية أخرى مثل التوازن والوعي المكاني.بعبارات أبسط، تُفرط الشاشات في تدريب أعينهم وتُقلل من تدريب كل شيء آخر.

اختبار المتابعة

في 99% من الأطفال الصغار الذين تظهر عليهم علامات إدمان مبكر على الشاشات، يظهر هذا المنعكس. ولا تتوقف المشكلة عند هذا الحد، ففي اختبار متابعة، عندما غُطيت أعينهم برفق بيد، تمامًا كما لو كانوا يلعبون لعبة الغميضة، أصيب 95% من هؤلاء الأطفال بالذعر مرة أخرى.

اتضح أن الدماغ لم يكن لديه خطة احتياطية عندما "أُغلقت" العيون لأن الشاشات، وخاصةً عند استخدامها بشكل مفرط وفي وقت مبكر من الحياة، تخلق بيئة زائفة حيث تكون المدخلات البصرية فقط هي المهمة.يتوقف الطفل عن استخدام جسده وحواسه لاستكشاف العالم؛ كل ما يحتاجونه يأتي في شكل صور ومقاطع صوتية.

يبدأ الدماغ، دائم التكيف، بإعطاء الأولوية لهذه الطريقة في العمل. يُترك الجهاز الدهليزي، الذي يتحكم في التوازن والحركة والتوجه المكاني، غير مستخدم وغير متطور.

ولكن هناك حل لهذا الاتجاه المقلق نوعًا ما، حيث إن هذه الأعراض يمكن أن تختفي تمامًا بعد التخلص من سموم الشاشات بشكل صحيح. بمجرد إزالة الشاشات وإعادة تفاعل الأطفال مع العالم المادي، من خلال الزحف والقفز والدوران، تستعيد أجسامهم توازنها.

يختفي رد الفعل ولكن بمجرد إعادة استخدام الشاشات، غالبًا ما تعود الأعراض.إنه تذكير خطير بأن الشاشات لا تؤثر فقط على السلوك أو النوم؛ بل إنها تغير الطريقة التي تتفاعل بها أدمغة الصغار مع العالم.