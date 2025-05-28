شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: متغيرات البلعوم هى السبب وراء الإصابة بكورونا طويل الامد والان مع تفاصيل الخبر

توصل باحثون في اليابان إلى اكتشافٍ مهم في مكافحة كورونا طويل الأمد، وهو المصطلح الذى يطلق على المرضى الذين يعانون من أعراض كورونا، بإستمرار لمدة تزيد عن 3 أشهر، يتعلق بمتغيرات يحدثها المرض فى البلعوم.

ووفقا لموقع "Medical xpress" حدد فريق من الباحثين من مركز أبحاث طب الفم بكلية فوكوكا لطب الأسنان في اليابان، جزء من البلعوم، كموقع رئيسي للالتهاب المزمن الناتج عن بقايا الحمض النووي الريبوزي لفيروس كورونا المستجد، وباستخدام تقنية رسم الخرائط الجزيئية من الجيل التالي، المعروفة باسم Visium HD spatial transcriptomics، قدّم الفريق أول تحليل عالي الدقة للتعبير الجيني المكاني في العالم للبلعوم لدى مرضى كورونا طويل الأمد.

ويمثل البلعوم هدفًا رئيسيًا لمعظم التهابات الجهاز التنفسي العلوي، وقد تجلّت أهميته بشكل خاص خلال جائحة كورونا، ورغم ارتباط التهاب البلعوم بأعراض كورونا طويلة الأمد، إلا أن الآليات الكامنة وراءه لا تزال غير مُفسَّرة حتى الآن.

وفقًا للدراسة، يمكن أن يبقى الحمض النووي الريبوزي الفيروسي لفيروس سارس-كوف-2 ، في البلعوم لأكثر من ستة أشهر بعد الإصابة، وهنا يُنشّط إشارات مناعية محلية في خلايا متخصصة مثل الخلايا البائية، والخلايا الشجيرية البلازمية، والخلايا الظهارية الهدبية، ويحتمل أن تسهم هذه الإشارات في الأعراض المزمنة التي يعاني منها مرضى كورونا طويل الأمد، والتي تشمل التعب، والسعال المستمر، والدوار، ومشاكل الإدراك التي تستمر لأشهر بعد المرحلة الحادة من العدوى.

وتعد تلك الدراسة هي الأولى من نوعها في العالم التي تستخدم تقنية النسخ المكاني Visium HD ، لرسم خريطة البلعوم لدى مرضى كورونا طويل الأمد، وباستخدام هذه التقنية المتقدمة، ظهر أن الحمض النووي الريبوزي الفيروسي المتبقي ليس مجرد بقايا متبقية، بل إنه يُحفز الاستجابات المناعية والالتهابات بشكل فعال، خاصة أن البلعوم يعد أحد أهم مواقع عدوى فيروس كورونا المستجد (SARS-CoV-2)، إلا أن موقعه التشريحي يجعل من الصعب رصده دون تقييم بالمنظار.

ولمعالجة هذه المشكلة، استكشف الفريق العلاج الكاشط للبلعوم EAT ، وهو علاج لالتهاب البلعوم المزمن، يُمارس في طب الأنف والأذن والحنجرة الياباني منذ ستينيات القرن الماضي، ويتضمن مسح البلعوم بمحلول كلوريد الزنك بتركيز 1%، بعد ثلاثة أشهر من العلاج الأسبوعي بالـEAT، أظهر المرضى تحسنًا ملحوظًا في الأعراض.

وبتحليل أكثر دقة، لاحظ الباحثون انخفاضًا كبيرًا في الحمض النووي الريبي الفيروسي، وقمعًا للاستجابات الالتهابية التي تميزت بانخفاض التعبير عن جزيئات الإشارة، مثل السيتوكينات المؤيدة للالتهابات والجينات المرتبطة بالأجسام المضادة.