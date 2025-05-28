شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجل 350 حالة وفاة أسبوعيًا بسبب كورونا.. هل يجب القلق؟ والان مع تفاصيل الخبر

في ظل تصاعد حالات كورونا في جنوب آسيا، تشهد الولايات المتحدة مئات الوفيات أسبوعيًا، حيث لا يزال المرض يُشكِّل خطرًا داهمًا على الفئات الأكثر عرضة للخطر، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فقد أودى كورونا بحياة 350 شخصًا أسبوعيًا في المتوسط الشهر الماضي.

وفي حديثه لشبكة ABC News، قال الدكتور توني مودي، الأستاذ في قسم طب الأطفال بقسم الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة ديوك الأمريكية: "إن استمرارنا في تسجيل الوفيات يعني ببساطة أن الفيروس لا يزال منتشرًا، وأن الناس لا يزالون يُصابون به".

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تم اكتشاف عدة حالات من المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذي ارتبط بارتفاع كبير في حالات العدوى الفيروسية في الصين، في مطارات الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة سي بي إس نيوز أن المتحور NB.1.8.1 من كورونا تم اكتشافه من خلال برنامج فحص المطارات التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لدى المسافرين الأجانب القادمين إلى مطارات ولايات واشنطن وكاليفورنيا ومنطقة مدينة نيويورك وفرجينيا.

أين يتم اكتشاف الحالات؟

تشير البيانات المتاحة على المبادرة العالمية لمشاركة جميع بيانات الإنفلونزا (GISAID) إلى أن معظم الحالات ناجمة عن مسافرين من دول، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا والصين وغيرها.

أُجريت الاختبارات بين 22 أبريل و12 مايو. علاوة على ذلك، تم الإبلاغ عن حالات من المتحور NB.1.8.1 في ولايات أمريكية أخرى، بما في ذلك أوهايو ورود آيلاند وهاواي، وفقًا لتقرير شبكة سي بي إس ويُقال إن هذه الحالات منفصلة عن حالات المطار.

في حين أن عدد الوفيات مرتفع، إلا أنه آخذ في الانخفاض وأقل من الوفيات الأسبوعية التي لوحظت في أشهر الربيع السابقة وكذلك ذروة 25974 حالة وفاة المسجلة في الأسبوع المنتهي في 9 يناير 2021، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقد تم إحراز تقدم كبير في السنوات الأخيرة، لكن الفئات المعرضة للخطر لا تزال معرضة لخطر الإصابة بكورونا.

يعتقد الخبراء أن ما قد يساهم في استمرار عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة هو انخفاض معدلات التطعيم، وتراجع المناعة، ونقص الوصول إلى العلاج.