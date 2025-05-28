شكرا لقرائتكم خبر عن فى فترة الامتحانات.. مشروبات صحية تقلل التوتر وتشعرك بالهدوء والان مع تفاصيل الخبر

خلال فترة الامتحانات تلعب المشروبات دورًا حاسمًا عندما تشعر بالتوتر، فهناك بعض المشروبات الصحية التي يمكن أن تعمل على شعورك بالهدوء ومحاولة السيطرة على حالة الغضب لديك، بما تفعله بمركباتها وخصائصها المهدئة التي تعمل على التحفيز لإنتاج الدوبامين في الدماغ، مما يعزز من الهدوء والاسترخاء والسلام النفسي.

وفقًا لتقرير نشر في موقع Calm Clinic، فإن هناك الكثير من المشروبات الصحية التي يمكنها أن تقاوم حالة التوتر وتشعرك بالهدوء بشكل سريع:

المشروبات التي تساعد على الهدوء

1. الحليب الدافئ: يساعد على التهدئة والاسترخاء للكثير من الأسباب، لأنه يحتوي على التريبتوفان، وهو الإنزيم الذي يعزز الهدوء الشديد واسترخاء الأعصاب.

2. الشاي الأخضر: مضادات الأكسدة به ومادة الليسانين ذات الخصائص المهدئة بداخله تشعرك بالهدوء قدر الإمكان، كما أنه يعزز من الاسترخاء.

3. شاي الماتشا: من المشروبات أيضًا المطحونة كمسحوق ناعم، وتتميز بنكهتها الغنية ولها فوائد عدة من أهمها تعزيز الاسترخاء والهدوء.

4. عصير البرقوق: جرب عصيرًا لذيذًا ومنعشًا ومليئًا بالفيتامينات والمعادن المهدئة.

5. التفاح: يمكنك أيضًا تناول التفاح الذي يعزز من الهدوء والاسترخاء وامتلاء المعدة.

6. الكرز الحلو: أحد أهم الخيارات الصحية التي تحسن من المزاج.

7. الأفوكادو: وبعض الإضافات مثل العسل يمكنها أن تعزز من صحتك النفسية ومن هدوئك واسترخاء جسمك.

8. مشروبات الأشواجندا: مشهورة الآن، وهي من عائلة الجنسنج، تلك المشروبات التي تظهر منها بعض المشروبات الأخرى مثل اللاتيه وغيرها من المشروبات الدافئة المريحة التي تعزز من الهدوء والتركيز والاستيقاظ.

نصائح إضافية للشعور بالهدوء

- جرب العلاج بالروائح العطرية، مثل استنشاق رائحة اللافندر.

- جرب إنشاء طقوس مهدئة بجانب الشاي المخصص لك.

- جرب تناول الأعشاب الصحية مثل مشروب البابونج الصحي أو مشروب الخزامى الصحي أو البلسم الليموني.

- جرب تناول مشروب النعناع المهدئ الذي يساعد على الاسترخاء.