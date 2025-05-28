شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أطعمة مفيدة على فطارك.. تمدك بالطاقة طوال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أبدء يومك بخيارات صحية غذائية في طعام الإفطار، يضمن طاقة وتركيز وقدرة على بذل المجهود، فضلًا عن استفادة جسمك والمحافظة على وزنك. وفقا لتقرير نشر في موقع eatingwell الطبي.

أهمية البروتين في وجبة الإفطار

الخيارات الصحية للإفطار، وإضافة البروتين إلى وجبة الإفطار بشكل خاص، يعطيك المزيد من الشعور بالشبع والرضا. ويعد البروتين ضروريًا وصحيًا لتكوين خلايانا وأعضائنا، ويزيد من فرص التركيز والانتباه، ويناسب من يتبعون أنظمة غذائية للحفاظ على الوزن.

الزبادي اليوناني

أول الخيارات الصحية المفيدة والمضمونة التي تحتوي على حوالي 20 جرام من البروتين، وهو كمية جيدة تعزز البروبايوتك وتحافظ على صحة الأمعاء وتعزز المناعة وتقاوم الالتهابات وتحمي من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

الجبن القريش

أحد أهم الخيارات الصحية المفيدة التي تحتوي على حوالي 25 جرام من البروتين، وخيار رائع غني بالفيتامينات والمعادن والبوتاسيوم والكالسيوم ب12. يمكن استخدامه في أكثر من طريقة في الطعام، وإضافة الخضراوات أو البيض إليه.

البيض

هو الإفطار الكلاسيكي الغني بالبروتين والغني بجميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة. البيضة الواحدة تحتوي على ست جرامات من البروتين، وهو طريقة فعالة لإضافة المزيد من البروتين في وجبة الإفطار من خلال إضافة الطماطم المشوية إليه أو عمله كنوع من العجة.

فوائد تناول البروتين في وجبة الإفطار

تتمثل فوائد تناول البروتين في وجبة الإفطار في:

- الأطعمة الغنية بالبروتين تمد الإنسان بالطاقة لفترة طويلة وعلى مدار اليوم مقارنة بتناول السكريات وغيرها.

- كما أنها تشعرك بالشبع والرضا لفترة طويلة من الوقت.

- تساعد على إدارة سكر الدم ويحسن من مستويات السكر بشكل عام على مدار اليوم، حتى في الغداء ووجبة العشاء أيضًا.

- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية.

- يعزز من بناء وإصلاح العضلات، خاصة إذا مارست الرياضة في الصباح الباكر، مما يساعد على تجديد طاقاتك ونمو عضلاتك.

- تناول البروتين يساعدك على اتباع نظام غذائي صحي والحفاظ على وزنك وتقليل فرص الإصابة بالسمنة.