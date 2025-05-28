شكرا لقرائتكم خبر عن الجوع العاطفى.. كيف تسيطر على رغبتك الشديدة فى تناول الطعام عند التوتر والان مع تفاصيل الخبر

يلجأ الكثيرون عند تعرضهم لضغوط نفسية شديدة إلى الإفراط في تناول الطعام، في محاولة منهم للتخلص من مشاعر القلق والتوتر المسيطرة عليهم في تلك اللحظة.

ووفقا لموقع "NBC news"، أظهرت أبحاث سابقة أن حوالي 40% من الأشخاص يأكلون أكثر عندما يكونون تحت الضغط، و40% يأكلون أقل و20% لا يغيرون عاداتهم الغذائية.

كيف يتسبب التوتر في الشعور بالجوع؟

عندما يكون الجسم تحت ضغط مزمن ترتفع مستويات الكورتيزول، وهو ما يحفز الشهية و أن يعزز تخزين الدهون، خاصة في منطقة البطن، كما يؤدي أيضًا إلى اضطراب النوم والخلل الأيضى، وفى هذه المرحلة، يلجأ الناس غالبًا إلى الأطعمة المريحة الغنية بالدهون والسكريات، وهو ما يحفز مركز المتعة في الدماغ على إفراز الدوبامين، مما يمنح شعورًا مؤقتًا بالراحة، لكنه شعور قصير الأمد، وغالبًا ما يتبعه شعور بالذنب أو الندم.

وأشارت دراسة سابقة إلى أن الأطعمة المريحة لا تقلل من التوتر في المتوسط، ولم تجد أي فرق بين المشاركات من النساء الأصحاء عندما استبدلن الأطعمة المريحة غير الصحية، بالفواكه والخضراوات.

كيفية تجنب الإفراط في تناول الطعام عند التوتر

كلما تناولنا المزيد من الطعام استجابة للعاطفة، زادت قوة الارتباط بين تلك العاطفة والطعام الذي نرغب فيه، مما يجعل استجابتنا لتناول الطعام بسبب التوتر أكثر ترسخًا بمرور الوقت.

وعادة ما تستمر الرغبة الشديدة في تناول الطعام لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة، لذلك إذا تمكنت من التغلب على هذه المشاعر الأولية الشديدة، فإنها تبدأ في التراجع وتصبح أكثر قابلية للإدارة.

ويوصى الخبراء بالاحتفاظ بمذكرات لتسجيل متى تبدأ الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ثم تصنيفها إلى جوع جسدي أو جوع عاطفي، اعتمادًا على الموقف، و"إذا مر أكثر من ثلاث أو أربع ساعات منذ تناول وجبتك الأخيرة، فمن المحتمل أن جسمك يحتاج إلى وجبة خفيفة أو وجبة كاملة متوازنة وعالية الجودة، لكن إذا أدركت أنك لست جائعًا وأن الأمر مجرد "جوع عاطفي"، فقد حان الوقت لتجربة تشتيت الانتباه، مع ضرورة عدم تخطى الوجبات الرئيسية.

وينصح باستبدال تناول الطعام بسبب التوتر بفترات قصيرة من النشاط البدني، لأن التمارين الرياضية تساعد على تنظيم استجابة الجسم للتوتر، وتخفض مستويات الكورتيزول الأساسية، وتعزز المزاج، وتحسن جودة النوم، وتدعم الصحة البدنية والأيضية.

وتشمل الخيارات البديلة أيضا لتشتيت انتباهك، قراءة فصل من كتابك المفضل، أو القيام بنزهة سريعة، أو الجلوس في الخارج، أو ممارسة اليوجا لمدة 15 دقيقة.