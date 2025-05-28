شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ميكسات غذائية جربها لإنقاص الوزن.. منها الزبادى بالتوت والان مع تفاصيل الخبر

قد تكون عملية فقدان الوزن مُرهقة ومحبطة لمن يرغبون في التخلص من الدهون والحصول على جسم رشيق، فبناءً على عوامل متعددة كالعمر، والتمثيل الغذائي، والجنس، والأمراض المزمنة، قد تكون رحلة فقدان الوزن مُرهقة جسديًا ونفسيًا، وتُسبب ضغوطًا نفسية كبيرة على الأفراد الذين قد يواجهون عقبات بعد فقدان بضعة كيلوجرامات.

على الرغم من أن التمارين الرياضية تُنصح بممارسة الرياضة لإنقاص الوزن وتقليل الدهون، إلا أن ما يتناوله الشخص من طعام يوميًا يُعدّ جزءًا أساسيًا من هذه الرحلة، بناءً على ذلك وفقا لموقع " news18".

فيما يلى 5 تركيبات غذائية معتمدة من الأطباء يمكنكِ إدخالها إلى معدتكِ وجعل رحلة إنقاص الوزن أسهل وأكثر متعة.المكسرات مع دقيق الشوفان

يمكن أن يكون دقيق الشوفان المزين بالمكسرات كاللوز والجوز وجبةً رائعةً في بداية اليوم، إذ يمنحك شعورًا بالشبع ويساعد على التحكم في الجوع، فهو غنيٌّ بالألياف والدهون الصحية والبروتينات، مما يُعزز عملية الأيض، ويحافظ على مستويات الطاقة بين الوجبات، ويُساعد على حرق الدهون.

الزبادي والتوت

الحفاظ على شبع المعدة لساعات طويلة مهمة شاقة في رحلة إنقاص الوزن، لكن مزيج الزبادي اليوناني والتوت يُعدّ طريقة مثالية للتغلب على هذه الصعوبة، يُلبي الزبادي حاجة الجسم من البروتين ويُعزز عملية الأيض، بينما يُعدّ التوت، بما في ذلك التوت الأزرق والفراولة، أفضل مصدر للألياف والفيتامينات التي تُقلل من الإجهاد التأكسدي في المعدة، كما يُنظّم هذا المزيج اللذيذ الهرمونات المُنتجة للدهون.

زبدة الجوز والتفاح

تفاحة واحدة يوميًا تغنيك عن زيارة الطبيب، لهذه الفاكهة فوائد أوسع لمن يبحثون عن تغيير سريع في شكل أجسامهم، فهي تعزز مستويات الطاقة رغم انخفاض سعراتها الحرارية، كما أن طبيعتها الغنية بالألياف تدعم عملية الأيض، وعند تناولها مع زبدة المكسرات مثل زبدة الفول السوداني أو اللوز، تُمكّن من استهلاك الدهون الصحية والبروتين، تناولهما مع قطعة خبز صباحًا يُبطئ عملية الهضم ويُساعد على تنظيم الشعور بالجوع.

البيض والفلفل الحلو

يُعد البيض أسهل وأرخص مصدر للبروتين، ويُساعد على الشعور بالشبع، بالإضافة إلى تعزيز عملية الأيض، تناوله مع الفلفل الحلو الغني بفيتامين سي والكابسيسين يُساعد على تقليل دهون البطن عن طريق خفض مستويات الكورتيزول في الجسم وتقليل الشهية مع مرور الوقت.

الأفوكادو والخضراوات الورقية

يُعدّ الأفوكادو والخضراوات الورقية، مثل السبانخ والكرنب، مزيجًا رائعًا لمن يسعون إلى إنقاص الوزن، فهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، وعند تناوله مع الأفوكادو الذي يحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة والألياف، يُعزز امتصاص العناصر الغذائية، يُعدّ مزيجًا مثاليًا للسلطات والأطباق الجانبية، إذ يُساعد على تنظيم الوزن ويُشعرك بالشبع لساعات.

