شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحس بدوخة بعد التمرين.. اعرف الأسباب وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

عند انتهاء البعض من ممارسة تمارينهم الرياضية المنتظمة، قد يجد الشخص نفسه منهارًا وراغبًا في التقيؤ ويشعر بالضعف العام والدوخة الشديدة. لهذا الأمر أسباب كثيرة وتفسيرات مختلفة يوضحها تقرير نشره في موقع "هيلث الطبي" المعني بالصحة العامة والأمراض.

أسباب الشعور بالغثيان بعد التمرين

- الشعور بالجفاف: أحد أهم الأسباب التي تشعرك بالغثيان بعد ممارسة الرياضة نتيجة فقدان الجسم لكم هائل من المياه نتيجة التعرق.

- صعوبة تدفق الدم للجهاز الهضمي: وبالتالي يشعر الإنسان بأعراض هضمية شديدة منها الغثيان.

- اضطرابات في المعدة والجهاز الهضمي: نتيجة للحركات الشديدة التي تمارسها أثناء ممارسة الرياضة.

- ممارسة الرياضة في الطقس الحار: قد يساعد على زيادة معدل العرق وبالتالي الشعور بالاضطرابات في المعدة.

- انخفاض مستويات الأكسجين: قد تكون معانيًا من نوبات توتر أو قلق.

- الصداع النصفي وقرح الأمعاء: ويكون الغثيان هو العرض الأشهر بعد التمرين.

- الإصابة بأمراض المعدة: مثل القرح والأوجاع وأمراض المرارة والفيروسات.

- دوار الحركة: أيضًا من أسباب الشعور بنفس العرض بعد التمرين.

- تناول الكثير من الطعام قبل التمرين: قد يؤدي إلى الغثيان بعده.

- الرجوع الشديد من الصيام لفترات طويلة: قد يؤدي إلى هذا العرض بعد التمرين.

- الإجهاد الحاد في التمارين: وممارسة نوعيات شاقة وذات جهد عال قد تؤدي إلى زيادة الحمل التدريبي والشعور بهذه المشكلة.

- تناول بعض المكملات: مثل مكملات الكافيين والحديد ومكملات الصوديوم ومضادات الاكتئاب وبعض أدوية ضغط الدم قد تؤدي إلى هذه المشكلة أيضًا.

الوقاية من الشعور بالغثيان بعد التمرين

يمكن الوقاية بتجنب:

- الجرعات العالية من الكافيين.

- الهدوء أثناء التمرين.

- تناول وجبة خفيفة قبل التمرين.

- ممارسة الرياضة في طقس مناسب.

- الحفاظ على رطوبة الجسم بشرب الماء بشكل منتظم.

- استخدام تقنيات الاسترخاء للتخلص من التوتر