شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات خفية لارتفاع ضغط الدم.. كيف تتأثر الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

يُعد ارتفاع ضغط الدم أحد الأسباب الرئيسية للوفاة والأمراض المزمنة حول العالم، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يُعاني أكثر من 1.2 مليار شخص حول العالم من ارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك يجهل ما يقرب من نصفهم حالتهم، وهذا ما يجعله خطيرًا للغاية، إذ غالبًا ما يظل بدون أعراض حتى يحدث ضررا كبيرا.

وفقا لموقع " news 18"، يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يظل الضغط داخل الأوعية الدموية مرتفعًا باستمرار، هذا يُجبر القلب على بذل جهد أكبر لضخ الدم، مما قد يُسبب مع مرور الوقت أضرارًا بالغة للأعضاء الحيوية، بما في ذلك القلب والكلى والدماغ والعينين، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية وقصور القلب والوفاة المبكرة.

5 علامات خفية لارتفاع ضغط الدم الصداع المستمر

قد يكون الشعور بصداع متكرر أو شديد بشكل غير معتاد، خاصةً في الصباح، علامة على ارتفاع ضغط الدم، قد يحدث هذا لأن الضغط المرتفع يؤثر على الأوعية الدموية في الدماغ، مسببًا انزعاجًا أو ألمًا.

مشاكل الرؤية

قد ينتج عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها عن ارتفاع ضغط الدم الذي يؤثر على الأوعية الدموية الصغيرة في العينين، في الحالات الشديدة، قد يؤدي ذلك إلى اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم، وهي حالة قد تُسبب فقدانًا دائمًا للبصر إذا تُركت دون علاج.

ألم صدر

قد يشير ألم الصدر الخفيف والمتكرر أو ضيق الصدر إلى إجهاد القلب بسبب ارتفاع ضغط الدم، لا ينبغي تجاهل هذا العرض أبدًا، فقد يُشير إلى خطر الإصابة بالذبحة الصدرية أو حتى نوبة قلبية، يُنصح بإجراء تقييم طبي فوري.

نزيف الأنف

قد يكون نزيف الأنف العرضي غير ضار، لكن نزيف الأنف المتكرر وغير المبرر قد يكون مرتبطًا بارتفاع ضغط الدم غير المنضبط، إذا حدث ذلك دون سبب واضح، فمن الحكمة استشارة أخصائي رعاية صحية.

ضيق في التنفس

إذا شعرت بضيق في التنفس أثناء القيام بأنشطة بسيطة، مثل المشي أو صعود السلالم، فقد يشير ذلك إلى أن ارتفاع ضغط الدم يُرهق قلبك أو رئتيك، يشير هذا العرض إلى أن جسمك قد لا يحصل على كمية كافية من الأكسجين، ويجب أخذه على محمل الجد.

ماذا يمكن فعله؟

تُشدّد منظمة الصحة العالمية على أهمية مراقبة ضغط الدم بانتظام، حتى في حال عدم ظهور أي أعراض، يُعدّ الكشف المبكر أمرًا بالغ الأهمية لإدارة فعالة.

اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ويشمل ذلك:

الحفاظ على نظام غذائي متوازن ومنخفض الصوديوم.

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

تجنب استخدام التبغ.

إدارة التوتر بشكل فعال.

في بعض الحالات قد يكون من الضروري تناول الأدوية، والالتزام بالعلاج الموصوف أمر بالغ الأهمية للسيطرة على ضغط الدم ومنع المضاعفات.

