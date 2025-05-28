شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مناطق الإصابة بـ"سرطان الجلد" تختلف بين الرجال والنساء والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة طبية حديثة، أن مناطق الجسم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد، تختلف بين الرجال والنساء، ووفقا لصحيفة الجارديان، أشار البحث الذى أجرته مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة (CRUK)، أن أربعة من كل 10 حالات من سرطان الجلد لدى الرجال توجد في الجذع، بما في ذلك الظهر والصدر والمعدة، وهو ما يعادل 3700 حالة سنويا، وفى الوقت الذى توجد فيه 35% من حالات سرطان الجلد الميلانيني لدى النساء، في الأطراف السفلية، من الوركين إلى القدمين، وتمثل 3200 حالة كل عام.

ويعتقد أن هذه الاختلافات ترجع إلى الاختلافات في طريقة ارتداء الملابس، كما توصلت الدراسة إلى أن 87% من حالات الإصابة بسرطان الجلد، أي ما يعادل 17.100 حالة في المملكة المتحدة سنويا، ناجمة عن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية.



وفي العام الماضي، وصلت معدلات الإصابة بسرطان الجلد الميلانيني إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في المملكة المتحدة ، مع زيادة التشخيصات الجديدة بمقدار الربع من 21 إلى 28 لكل 100 ألف شخص بين عامي 2007 و2009 و2017 و2019، وفقًا لأرقام CRUK.

وسُجِّلت زيادة بنسبة 57% بين من تجاوزوا الثمانين من العمر، وزيادة بنسبة 7% بين من تتراوح أعمارهم بين 25 و49 عامًا، وحذَّرت الجمعية أيضًا من أنَّ حالات سرطان الجلد من المتوقع أن ترتفع مجددًا هذا العام، لتصل إلى 21300 حالة.



وقالت ميشيل ميتشل، الرئيسة التنفيذى للجمعية، أن تحسن معدلات النجاة من سرطان الجلد يبرز التقدم الملحوظ الذي حققته أبحاثنا، إلا أن العدد المتزايد من الأشخاص الذين يُشخَّصون بسرطان الجلد لا يزال يُثير القلق، خاصةً مع ازدياد معدلات الإصابة به بشكل أسرع لدى الرجال.

وفى حالة ملاحظة أى تغيير على البشرة، كظهور شامة جديدة، أو شامة متغيرة الحجم أو الشكل أو اللون، أو أيَّ بقعة جلدية تبدو غير طبيعية، فيجب استشارة الطبيب، لأن التشخيص المبكر أساسي، وقد يُحدث فرقًا كبيرًا.

ونصحت الدراسة، أنه بالتزامن مع إرتفاع درجات الحرارة، يجب الاعتناء بالجلد تحت أشعة الشمس، وذلك لأن التعرض لحروق الشمس مرة واحدة فقط كل عامين قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الجلد الميلانيني ثلاث مرات، مقارنةً بعدم التعرض للحروق أبدًا.

لذلك من الضرورى البقاء في الظل بين الساعة 11 صباحًا و3 عصرًا عندما تكون الشمس في أشدها، وارتداء ملابس تُغطي البشرة، مع قبعة ونظارة شمسية، واستخدام واقيًا من الشمس بعامل حماية 30 على الأقل.