شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعمل دايت.. 10 عادات صباحية تؤثر سلبا على معدل الحرق والان مع تفاصيل الخبر

يرغب كل شخص أن يبدأ يومه بوجبات صحية، وتساعده أيضًا على فقد بعض من الوزن، لكن في الحقيقة هناك عادات صغيرة نقوم بها في الصباح يمكن أن تهدر مجهود اليوم كله دون قصد.

معدل الحرق (الأيض) يتأثر بتصرفاتنا في أول ساعتين من اليوم، وإذا بدأت يومك بشكل خاطئ، فإن جسمك سيكمل اليوم بكسل في الحرق واحتفاظ بالدهون، لذلك إذا كنت تريد فقدان الوزن أو على الأقل تحافظ على وزنك، لابد أن تبتعد عن بعض العادات الصباحية، وذلك وفقًا لما نشره موقع "healthline".

1. تأخير الأكل أو الصيام العشوائي: عندما تؤخر أول وجبة لفترة طويلة من غير خطة، الجسم يترجم أنه في حرمان ويبطئ الحرق.

2. النوم بعد الفطار: يؤثر على تنظيم السكر في الدم ويجعل الجسم يخزن بدل من أن يحرق.

3. شرب قهوة على معدة فارغة والذي يزيد هرمون الكورتيزول (التوتر) الذي يؤثر على الحرق ويزيد تخزين الدهون.

4. الإفطار العالي السكر والنشويات مثل الكرواسون أو الكيك أو العصير: يرفع السكر بسرعة ويخفضه فجأة، وهذا يزيد من الجوع والتخزين.

5. عدم شرب الماء: الجفاف يبطئ الحرق بنسبة ملحوظة ويجعل الجسم يحتفظ بالسوائل.

6. عدم التعرض لضوء الشمس: التعرض للضوء الطبيعي في أول النهار ينظم الساعة البيولوجية وهرمونات الحرق.

7. تجاهل الحركة الخفيفة الصباحية: 10 دقائق من المشي ينشط الجسم ويحرك الدورة الدموية.

8. عدم تناول بروتين في الفطار: البروتين يساعد على الإشباع ويحافظ على العضلات ويعزز الحرق.

9. الاستيقاظ المتأخر: يشتت الجسم ويجعل الميتابوليزم متأخر طول اليوم.

10. البدء بالتوتر أو فتح السوشيال ميديا وقت الاستيقاظ: يزيد التوتر من أول لحظة ويرتبط بهرمونات تخزين الدهون التي تبطئ الحرق.