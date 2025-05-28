شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية التعرف على "طفح الحصبة".. العلامات والخصائص الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

الحصبة هى مرض شديد العدوى، يشكل خطرًا كبيرًا على الرضع والأطفال الصغار، ووفقًا لـ مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC)، تظهر أعراض الحصبة بعد 7-14 يومًا من التعرض للفيروس، تبدأ الحصبة عادةً بـ:

ارتفاع درجة الحرارة

السعال

سيلان الأنف

عيون حمراء ودامعة أو التهاب الملتحمة

وفقا لموقع "onlymyhealth"، من المهم معرفة أن أعراض الحصبة تتطور على مراحل، تبدأ عادةً بعد 3-5 أيام من ظهور الأعراض الأولى، مثل الحمى والسعال.

يبدأ الطفح الجلدي كبقع حمراء مسطحة على الوجه، وخاصةً بالقرب من خط الشعر، ثم ينتشر إلى أسفل إلى الرقبة والجذع والذراعين والساقين والقدمين، على مدار بضعة أيام، قد تصبح البقع بارزة قليلاً ويمكن أن تندمج في بقع أكبر. مع انتشار الطفح الجلدي، قد تبلغ الحمى ذروتها.

بعد حوالي أسبوع، يبدأ الطفح الجلدي في التلاشي بنفس الترتيب الذي ظهر به، وغالبًا ما يترك وراءه بعض، تقشير الجلد أو تغير في اللون، وقد يشعر الشخص بتوعك شديد طوال الوقت.

الخصائص الرئيسية لطفح الحصبة

قد يكون التمييز بين طفح الحصبة وطفح الجلد الآخر أمرًا صعبًا، ولكن هناك بعض العلامات الدالة.

يبدأ طفح الحصبة عادةً على الوجه، وخاصةً قرب خط الشعر، وينتشر إلى أسفل ليشمل باقي الجسم، يبدأ على شكل بقع حمراء مسطحة قد تتداخل مع بعضها، وغالبًا ما يصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة، وسعال، وسيلان في الأنف، واحمرار ودموع في العينين.

أحد الأدلة الرئيسية هو ظهور بقع بيضاء صغيرة داخل الفم قبل ظهور الطفح الجلدي.

أين يظهر طفح الحصبة عادة؟

يظهر طفح الحصبة عادةً في مناطق مختلفة من الجسم في أوقات مختلفة، ويتبع نمطًا متوقعًا، يبدأ عادةً على الوجه، وخاصةً حول خط الشعر، ثم ينتشر إلى الرقبة، والجزء العلوي من الجسم، والذراعين، والساقين، وأخيرًا القدمين، يستمر هذا التطور على مدار ثلاثة أيام تقريبًا.

ينتشر الطفح الجلدي غالبًا على شكل موجات، لذا قد تلاحظه على الوجه في بدايته على الصدر، ليس عشوائيًا، بل يتحرك بشكل تنازلي. هذا الظهور التدريجي، إلى جانب أعراض كالحمى والسعال، يساعد الأطباء على تمييزه على أنه حصبة وليس مجرد طفح جلدي آخر.

يُعدّ تشخيص طفح الحصبة أمرًا بالغ الأهمية للتشخيص والعلاج المبكرين، لا سيما خلال تفشي المرض المستمر في الولايات المتحدة، يظهر الطفح الجلدي في البداية على شكل بقع حمراء مسطحة على الوجه، وخاصة حول خط الشعر، وينتشر إلى أسفل الرقبة والجذع والذراعين والساقين والقدمين.

يستغرق هذا التطور حوالي 3 أيام، وغالبًا ما يصاحبه أعراض إضافية مثل الحمى الشديدة والسعال وسيلان الأنف واحمرار العينين وسيلان الدموع. ومن العلامات الأخرى التي تسبق ظهور الطفح الجلدي ظهور نقاط بيضاء صغيرة داخل الفم.

التعرف على هذه الأعراض يمكن أن يساعد في التمييز بين الحصبة والأمراض الجلدية الأخرى وتشجيع الناس على زيارة الطبيب، وبالتالي تجنب انتشار هذا المرض المعدي للغاية.