شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لحماية المرأة من الإجهاض خلال الحمل.. تجنبى هذه الأشياء أو 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من النصائح لحماية المرأة من الإجهاض، خاصة خلال الشهور الأولى من الحمل، يقدمها الدكتور احمد راشد استشاري النساء والتوليد في عين شمس، ومنها:

1. الراحة وتجنب الإجهاد

خففي من المجهود البدني، وتجنبي حمل الأشياء الثقيلة أو الوقوف لفترات طويلة.

احصلي على قسط كافٍ من النوم والراحة.

2. التغذية السليمة

تناولي أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن، خاصة حمض الفوليك والحديد والكالسيوم.

تجنبي الأطعمة النيئة أو غير المبسترة، والوجبات السريعة.

3. تجنبي التدخين والكافيين والمشروبات الغازية

التدخين والكافيين الزائد يزيدوا من خطر الإجهاض.

حاولي تقليل استهلاك القهوة والشاي لحد آمن (ما لا يزيد عن كوب واحد يوميًا).

4. المتابعة الطبية المنتظمة

راجعي طبيبتك بانتظام، واتبعي التعليمات بدقة.

التزمي بتناول المكملات والفيتامينات الموصوفة لك.

5. تجنبي العدوى

اغسلي يديك باستمرار.

ابتعدي عن الأشخاص المصابين بنزلات برد أو إنفلونزا.

طهي الطعام جيدًا، وغسل الخضراوات والفاكهة جيدًا.

6. ابتعدي عن التوتر والقلق

الحالة النفسية تؤثر على صحة الحمل، فحاولي الاسترخاء وممارسة أنشطة مهدئة مثل المشي الخفيف أو التنفس العميق.

وقدم استشاري النساء بعض النصائح بشكل أكثر تفصيلًا حسب مراحل الحمل الأولى أو لو في تاريخ سابق للإجهاض:

نصائح إضافية خلال الشهور الثلاثة الأولى:

1. تجنبي السفر الطويل أو المتعب، خاصةً بالسيارة أو الطائرة، لأن الاهتزازات والتعب الجسدي ممكن تؤثر.



2. راقبي أي أعراض غير طبيعية: زي النزيف، التقلصات الشديدة، أو الإفرازات غير العادية – وبلغي الطبيبة فورًا.



3. مارسي الرياضة المناسبة للحامل: مثل المشي أو اليوجا، لكن بعد استشارة الطبيب.

إذا كان لديكِ تاريخ سابق بالإجهاض، يجب القيام بالتالي:

1. المتابعة المكثفة مع الطبيب: من بداية الحمل، وقد تحتاجين لعمل تحاليل أو فحوصات إضافية.



2. تناول مثبتات الحمل أو أدوية هرمونية: إذا وصفها الطبيب، مثل البروجسترون في بعض الحالات.



3. الفحص المبكر للرحم والمشيمة: للتأكد من عدم وجود مشاكل مثل ضعف عنق الرحم أو التهابات.



