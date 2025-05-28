شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر من نصائح وضع شريط لاصق على الفم أثناء النوم.. يضر بعملية التنفس والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تتابع وسائل التواصل الاجتماعي، فسوف ترى موضة جديدة وهي لصق الفتيات لأفواههن بقطعة من الشريط الآمن للجلد أو المسامي على الشفتين لتشجيع التنفس الأنفي أثناء النوم، ولكن توصلت دراسة حديثة نشرها تقرير مطول في موقع هيلث الطبي إلى أن هذا الشريط اللاصق لا يحسن الصحة كما يعتقد البعض، بل إنه قد يكون في الواقع ضارًا للغاية.

تعتمد التقنية على وضع الشريط اللاصق لإبقاء الفم مغلقًا أثناء النوم من أجل التنفس من خلال الأنف، وذلك لتجنب بعض المشاكل الصحية المرتبطة بالنوم والفم مفتوح، ولكن أكدت الدراسة على أن العواقب وخيمة لهذا الشريط اللاصق قد تصل حد الاختناق.

يرجع استخدام هذا الشريط إلى أن الأشخاص الذين يتنفسون ليلاً من أفواههم قد يؤدي إلى خلل في مجرى الهواء، وذلك لوجود شيء يعيق تدفق الهواء من الأنف، فهناك من يعاني من بعض الأمراض مثل نزلة البرد، الحساسية، انحراف الحاجز الأنفي، وانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، وكلها أسباب لفتح الفم ليلاً.

إلا أن الدراسة قد أكدت أنه مهما كنت تعاني من مشاكل تنفس فموي أو انسداد أنفي أو اضطرابات تنفسية أثناء النوم، فإن إغلاق الفم بشريط لاصق ليس الحل المنطقي وليس حلاً عمليًا أو علميًا عالي الجودة كما يعتقد البعض.

وأظهرت 10 ورقات بحثية حول هذا الموضوع، منهم ثمانية أبحاث منشورة، أن وضع الشريط اللاصق على الفم لم يؤدي إلى فوائد صحية ذات معنى. وأشارت أربع دراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من السدادات بالأنف يواجهون مخاطر صحية خطيرة عند وضع هذا الشريط، مثل عدم وصول كمية كافية من الأكسجين، وأشارت دراستان منهما أن ربط الفم بهذا الشريط له فائدة متواضعة للغاية بدرجة طفيفة لمن يعاني من الشخير أو انقطاع التنفس.