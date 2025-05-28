شكرا لقرائتكم خبر عن اصحى بسرعة.. خبراء يحذرون من أضرار "غفوة" المنبه والان مع تفاصيل الخبر

فى الكثير من الأحيان عندما تستيقظ على صوت المنبه فى هاتفك الذكى، تقوم بالضغط على زر "الغفوة" أملا فى الحصول على دقائق إضافية من النوم، خاصة فى حالة عدم النوم لساعات كافية، لكن هذا الأمر قد يكون مضرا.

ووفقا لتقرير نشره موقع "CNN"، فإن الحصول على غفوة قصيرة بعد الاستيقاظ، قد تكون عبارة عن نوم منخفض الجودة ومتقطع، وذلك لأن المنبه يقطع مراحل حيوية من النوم.

أضرار الحصول على غفوة بعد الاستيقاظ

وفقًا لدراسة أجرتها الدكتورة ريبيكا روبينز، عالم مشارك في قسم اضطرابات النوم والساعة البيولوجية في مستشفى بريجهام، استعانت ببيانات من إحدى التطبيقات المتخصصة بتتبع النوم، والتى أظهرت أن الشخص الذي ينام عادةً 11 دقيقة إضافية بعد أول منبه، يصل مجموع هذه الدقائق إلى ما يعادل ليلة نوم كاملة شهريًا.

وأثناء النوم، يمر الدماغ بمراحل مختلفة من النشاط العصبي، ويهيمن على النصف الثاني من الليل نوم حركة العين السريعة (REM)، وهو الوقت الذي يُعتقد أن معظم أحلامنا تحدث فيه، وهى مرحلة مهمة لوظائفنا الإدراكية وتقوية ذاكرتنا، لكن عند الضغط على زر الغفوة فمن غير المرجح أن تعود إلى مرحلة حركة العين السريعة، قد يؤدي عدم الحصول على نوم جيد بدلاً من الاستيقاظ في وقت متأخر إلى زيادة خطر ضعف الإدراك وانخفاض الحالة المزاجية .

أشخاص يمكن أن يستفيدوا من الغفوة

ومن ناحية أخرى، ومن الممكن أن يستفيد الأشخاص الذين لديهم نمط زمني معين، وهو استعداد طبيعي تحدده عوامل مثل العمر والجينات، من هذه العادة، لأنه إذا كان نمط الشخص ليلى، لكن جدول اعماله يتطلب منه الاستيقاظ في الساعة الخامسة صباحًا، مما يزيد من التنافر بين ما يميل الجسم إلى القيام به بشكل طبيعي، حيث الفترة القصيرة من النوم الخفيف التي يحفزها زر الغفوة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، قد تساعدهم في الواقع على الانتقال من مراحل النوم الأعمق التي يقاطعها المنبه الأول إلى اليقظة.

وفى الوقت نفسه يؤكد معظم خبراء النوم على أهمية حصول البالغين على 7 إلى 9 ساعات نوم يوميًا، لصحة جيدة وراحة نفسية، كما أن النوم الكافي يُقلل من الشعور بالتعب عند الاستيقاظ ، إلا أن انتظام مواعيد النوم لا يقل أهمية عن مدته، حيث أنه في المراحل العميقة من النوم، تصل النبضات الكهربائية للدماغ إلى نمط إيقاعي شديد الإيقاع يختلف عن حالتنا الأكثر اضطرابًا ويقظة، كما أن محاولة الاستيقاظ خلال هذه المراحل تُقلل من عمليات صيانة الدماغ المهمة، وقد تؤدي إلى الشعور بآثار خمول النوم الضبابية، والتي قد تستمر لعدة دقائق أو حتى ساعات بعد الاستيقاظ.

وعندما يعتاد الجسم على جدول نوم منتظم، فقد يقلل ذلك من الشعور بخمود النوم عند الاستيقاظ ، إذ يعتاد الجسم على المرور بكل مرحلة من مراحل النوم في أوقات متشابهة، مما يضمن اكتمال دورات النوم قبل الاستيقاظ، ويسمح لك في النهاية بالنوم بشكل أسرع.