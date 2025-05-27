شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عادات شائعة تدمر ذاكرتك دون أن تدرى والان مع تفاصيل الخبر

هل تعاني من مشاكل في الذاكرة؟ هل تنسى دائمًا مكان أغراضك، سواءً كان ذلك البحث عن المفاتيح، أو إضاعة الجوارب، أو دخول غرفة ثم نسيان سبب دخولك إليها؟ لست وحدك.. قد تعتقد أن ذاكرتك تتراجع، ولكن إذا صححتَ بعض العادات اليومية البسيطة، فهناك إمكانية لتحسين ذاكرتك، بحسب موقع " hindustantimes".

وقال عالم الأعصاب روبرت دبليو بي لوف، الذي يُناصر عادات نمط الحياة الأساسية للحد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، على إنستجرام أن هناك 3 عادات قد تُضعف ذاكرتك دون أن تدرى وهى:

1. شرب القهوة قبل النوم

يزداد شيوع شرب القهوة قبل النوم، فهي بمثابة منشط فوري يُمكّنك من مواصلة يومك بنشاط، لكن اتضح أنها أكثر ضررًا مما تظن. حتى لو كنت تحب قهوتك، فهناك وقت مثالي لشربها لتجنب آثارها الجانبية.

وأوضح عالم الأعصاب: "القهوة تمنع مادة تُسمى الأدينوزين، وإذا شربتها فورًا، فمن المرجح أن تُصاب بضبابية في الدماغ أو إرهاق في وقت لاحق من بعد الظهر، لذلك، إذا شربت القهوة أول شيء في الصباح، فقد تشعر على الأرجح بإرهاق بعد الظهر، لذا، فإن طريقة منع ذلك هي الامتناع عن شرب الكافيين حتى تستيقظ لمدة 90 إلى 120 دقيقة، حيث يستيقظ جسمك بشكل طبيعي. خلال هذه الفترة، يستغرق الأمر بعض الوقت، فإذا قفزت بالحبل أو فعلت شيئًا لرفع معدل ضربات قلبك، أو رفع مستوى الأدرينالين أو غطست في الماء البارد، فسوف تستيقظ بشكل أسرع.

ولكن إذا أخرت شرب القهوة 90 دقيقة على الأقل بعد استيقاظك، فستحصل على طاقة أكبر بكثير وسيعمل دماغك بشكل أفضل طوال اليوم.

2. النظر إلى هاتفك عند الاستيقاظ في منتصف الليل

عند الاستيقاظ في منتصف الليل للذهاب إلى الحمام سريعًا أو لشرب الماء، قد تُغريك فكرة التحقق من الوقت أو التساؤل عن عدد الساعات المتبقية قبل رنين المنبه، لكن هذه العادة ليست جيدةً لنومك أو ذاكرتك.

قال روبرت: "يؤدي هذا إلى أمرين: الضوء الساطع المنبعث من الهاتف يوقظك قليلاً إذا نظرت إليه لأكثر من 10 ثوانٍ. وهذا ليس جيدًا. ثانيًا، النظر إلى الوقت قد يكون مرهقًا للغاية. إذا استيقظت في منتصف الليل، واكتشفت أنك لم تنام إلا لمدة ساعة، فقد يكون ذلك مرهقًا للغاية.

لذا لا تنظر إلى الساعة عند استيقاظك في منتصف الليل، بل من الأفضل أن تُبقي عينيك مغمضتين.

ابقَ في السرير، وحاول العودة إلى النوم، فهذا سيُحسّن جودة نومك بشكل كبير، وسيساعد في حماية ذاكرتك.

3. مشاهدة التلفزيون قبل النوم

إن الرغبة في بدء مسلسل جديد أو مشاهدة شيء ما على التلفزيون لا تُقاوم تقريبًا لكن الإفراط في مشاهدة التلفزيون قبل النوم قد يُلحق ضررًا بالغًا بنومك، وبالتالي ذاكرتك على المدى الطويل، علاوة على ذلك، وجود التلفزيون في غرفة النوم ليس جيدًا لأنه يزيد من الأدرينالين، وهذا يُوقظنا، لذا لا تُشاهده قبل النوم.

كما تُصدر شاشات التلفزيون والهواتف وأجهزة الكمبيوتر ضوءًا أزرقًا يُمكن أن يكون مُحفزًا للغاية، ويُقلل من الميلاتونين، ويُوقظنا أيضًا، لذا لا تُشاهد الشاشات قبل النوم.