شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح خطورة تسخين البلاستيك فى الميكروويف والان مع تفاصيل الخبر

حذر تقرير نشر في موقع هيلث الطبي من تسخين الأواني البلاستيكية في الميكرويف، مؤكدًا أن الأبحاث أثبتت أن تسخين تلك الأواني يسبب التعرض للمزيد من المواد البلاستيكية الدقيقة مقارنة بالحفاظ على البلاستيك في درجة حرارة الغرفة.

وأضاف التقرير موضحًا أنه على الرغم من أن أغلب الأطباق البلاستيكية يكتب عليها علامة "آمنة لاستخدام في الميكرويف"، ولكن قد يتعرض الناس للبلاستيك الدقيق عند استهلاك الأواني البلاستيكية ووضعها في المايكرويف، وتعرف تلك المواد بأنها شظايا بلاستيكية.

ولا يزال الباحثون يتعلمون بالضبط كيف يؤثر التعرض للبلاستيك الدقيق على صحة الإنسان، ولكن توصلت إليه حتى الآن وفقًا للدكتورة كاتي بالش، وهي عالمة بارزة في مجلس الدفاع عن الموارد الوطنية في منظمة غير ربحية تعنى بحماية الصحة البيئية، أن الكثير من الأضرار تحملها الأواني البلاستيكية.

في الأبحاث السابقة والدراسات المتكررة، أكدت أن الآثار الصحية لجسيمات البلاستيك الدقيقة كثيرة ومعقدة، سواء على جهاز التناسلي أو الهضمي أو التنفسي، وقد تكون مرتبطة بشكل كبير بسرطان القولون والرئة.

تابعت مؤكدة أنه وفقًا لدراسة أجريت في عام 2023، فإن تخزين الطعام في عبوات بلاستيكية يؤدي إلى إطلاق جزيئات بلاستيكية دقيقة في الجسم بمرور الوقت، وتزيد معدلاته بالتسخين في الميكرويف.

من جهة أخرى، أكدت كارمن مارسيت، الحاصلة على الدكتوراه في كلية رولينز للصحة العامة، أن تجنيد الأطعمة في البلاستيك في الفريزر قد يؤدي إلى تسرب المزيد من الجزيئات البلاستيكية إلى المنتجات الغذائية.

ويعتقد العديد أن المواد الكيميائية المخصصة لتصنيع البلاستيك تشكل تهديدًا لصحة الإنسان، فهي تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان وانخفاض المناعة والتأخير في النمو بين الأطفال ومشاكل، فضلاً عن أن تسخين الطعام أو تجميده يجب أن يتم بطريقة أكثر أمانًا.

نصائح لتجنب المخاطر

- اختر أطباقًا غير بلاستيكية عند تسخين الطعام أو تجميده.

- الأواني الزجاجية والسيراميكية أفضل وأكثر أمانًا.

- الفولاذ المقاوم للصدأ يفضل وضعه في الفريزر بدلاً من البلاستيك.

- اقرأ الملصق المكتوب على الأواني البلاستيكية والأدوات وما إذا كانت هناك مواد خطيرة.