شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 7 أطعمة صحية يمكن تناولها على معدة فارغة والان مع تفاصيل الخبر

يُساعد روتين الصباح الصحي على بناء أجواء إيجابية لبقية اليوم، فبدء يومك بخيارات غذائية مناسبة جزء لا يتجزأ من نمط حياة صحي، فوجبة إفطار مغذية تُحسّن مزاجك، وترفع مستويات طاقتك، وتُحسّن وظائفك الإدراكية، مما يجعلك أكثر إنتاجية ويقظة.

خلال الليل، يصوم جسمك لعدة ساعات، لذا من الضروري تجديد مستويات طاقتك صباحًا، تناول وجبات متوازنة يُساعد على تنظيم عملية الأيض ومستويات السكر في الدم، مما يمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام والإفراط في تناوله لاحقًا، مع ذلك، ليست كل الأطعمة مناسبة للأكل على معدة فارغة، بدء اليوم بأطعمة غير صحية قد يضر أكثر مما ينفع.وفقا لموقع " ndtv" هناك قائمة بالأطعمة والمشروبات الصحية التي يُنصح بتناولها على معدة فارغة:

الأطعمة والمشروبات التي يمكن تناولها على معدة فارغة1. اللوز المنقوع

تناول اللوز المنقوع في الصباح الباكر له تأثير إيجابي على صحتك العامة، يدعم اللوز صحة القلب، ويعزز وظائف الدماغ، ويساعد في التحكم بالوزن، كما أنه سهل الهضم.

2. الموز

يُوفّر الموز سكريات طبيعية تُعزز الطاقة بسرعة، وهو غني بالبوتاسيوم والألياف والعديد من العناصر الغذائية الأساسية، وهو مفيد للقلب والعظام والصحة العامة، كما أنه سهل الهضم.

3. الشاي الأخضر

يعد الشاي الأخضر خيارًا رائعًا للمشروبات، فهو غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وإعداد جسمك لليوم التالي.

4. بذور الشيا

بذور الشيا مصدر ممتاز للبروتين النباتي، وهي غنية بالألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية، إضافة بذور الشيا إلى نظامك الغذائي تساعد على إنقاص الوزن، انقعها طوال الليل.

5. ماء الليمون الدافئ

شرب الماء الدافئ بالليمون على معدة فارغة يمكن أن يساعد في تنشيط عملية التمثيل الغذائي لديك وتحسين الهضم.

6. الزبادي

الزبادي غني بالبروتين والبروبيوتيك، وهو يدعم صحة الأمعاء ويساعدك على الشعور بالشبع، يمكنك تعزيز قيمته الغذائية بإضافة الفواكه الطازجة أو المكسرات.

7. دقيق الشوفان

يُشعرك الشوفان بالشبع لفترة أطول ويزودك بطاقة مستدامة طوال الصباح، فهو غني بالألياف والحديد وفيتامينات ب والسيلينيوم والمغنيسيوم والعديد من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

الأطعمة التي يجب تجنبها على معدة فارغة: الفواكه الحمضية، والأطعمة المقلية، والأطعمة السكرية، والأطعمة الحارة، والمشروبات الغازية، والأطعمة المصنعة والقهوة.

تناول فطور صحي يُحسّن التركيز ويحافظ على مستويات الطاقة طوال اليوم، إعطاء الأولوية للخيارات الغذائية الصباحية يُحسّن الصحة العامة والعافية.

