شكرا لقرائتكم خبر عن التغذية الصحية السليمة في الحج.. كيف تأكل دون أن ترهق جسمك والان مع تفاصيل الخبر

في زحام المناسك وارتفاع درجات الحرارة الشديدة وكثرة الحركة بداية من الوقوف على عرفات وأيام التشريق إلى انتهاء الحج، يحتاج الحاج إلى تغذية متوازنة خفيفة دون أن يُرهق جسده.

ينصح أطباء التغذية وفقا لموقع hajjclinic بعدم الإفراط في تناول الطعام، خصوصًا الوجبات الدسمة، التى قد يسبب الخمول، مشاكل في الهضم، بل وربما التسمم الغذائي في الأماكن مزدحمة.

ونصح الموقع باتباع النصائح التالية:

تناول الطعام باعتدال لتجنب الشعور بالشبع والانتفاخ.

تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية.

لا تتناول الأطعمة التي تسبب الانتفاخ، مثل الفجل والبصل وغيرها.

تناول ما يكفي من الفواكه والخضراوات (ما يصل إلى خمس حصص يوميا) بسبب محتواها العالي من الألياف التي تمنع الإمساك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الفواكه والخضراوات مليئة بالفيتامينات وتعزز مناعة الجسم لحمايته من الأمراض.

شرب كميات كافية من السوائل، وخاصة الماء، لتعويض السوائل المفقودة أثناء الحج.

تجنب شرب المشروبات الغازية لأنها تحتوي على كميات عالية من السكريات.

لا تستخدم أي منبهات كالشاي والقهوة لأنها تسبب الجفاف والعطش الشديد.

تناول العسل والمكسرات غير المملحة لتزويد الجسم بالطاقة والمعادن اللازمة لتقوية المناعة.

يجب عليك شرب كوب واحد من الماء كل 15 إلى 20 دقيقة.

هناك مصادر أخرى للمياه: يمكنك أيضاً الحصول على الماء من خلال الأطعمة والمشروبات السائلة، مثل الحساء والحليب ومياه الشرب والعصائر.

كما يمكن الاعتماد على تناول فاكهة (مثل الموز أو التفاح) والتمور، مع تجنب الأطعمة المقليات، والأطعمة المالحة، والمعلبات التي قد تسبب العطش الزائد، مع شرب الماء اللازم لتجنب الجفاف.