شكرا لقرائتكم خبر عن علماء: هذه الأنواع من الملابس الصيفية تزيد خطر الإصابة بسرطان الجلد والان مع تفاصيل الخبر

حذرت مؤسسة أبحاث السرطان فى المملكة المتحدة من أن اختيار الملابس فى الصيف قد يؤثر على خطر الإصابة بسرطان الجلد المميت، بحسب موقع جريدة "أندبندنت" البريطانية.

وسلطت المؤسسة الخيرية الضوء على العلاقة بين استخدام واقي الشمس، واختيار الملابس، وموقع تطور الورم الميلانيني.

وقال العلماء إن الرجال الذين لا يرتدون قمصانًا بشكل متكرر في الصيف قد يصابون بأورام ميلانينية في منطقة الجذع (الصدر والظهر والبطن).

في الوقت نفسه، يتطور أكثر من ثلث أورام الميلانين لدى النساء على أرجلهن، ويحتمل أن يكون ذلك متأثرًا باختيارهن للشورتات والتنانير القصيرة خلال الأشهر الأكثر دفئًا.

وأضافت المؤسسة الخيرية أنه مع ارتفاع درجات الحرارة، قد يكون السبب هو أن الرجال أكثر عرضة للتخلي عن القمصان، بينما تميل النساء إلى ارتداء السراويل القصيرة أو التنانير.

قد تلعب مساحة الجذع دورًا أيضًا، لأن جذع الرجال عادةً ما يكون أكبر من جذع النساء، بينما تشغل أرجل النساء نسبة أكبر من مساحة سطح أجسامهن.

يأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن حالات سرطان الجلد الميلانيني سترتفع مجددًا هذا العام إلى 21,300 حالة في جميع أنحاء المملكة المتحدة - وهو أعلى رقم مُسجل على الإطلاق.

حوالي 87% من حالات سرطان الجلد (الميلانوما) ناجمة عن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية (UV)، والتي تأتي من الشمس واستخدام أسرّة التسمير.

وقالت فيونا أوسجون، رئيسة قسم المعلومات الصحية في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "مع ارتفاع درجات الحرارة، من المهم جدًا الاعتناء بنفسك تحت أشعة الشمس.

"يمكن أن يؤدي التعرض لحروق الشمس مرة واحدة فقط كل عامين إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد الميلانيني ثلاث مرات، مقارنةً بعدم التعرض للحروق أبدًا.

ليس عليك الحذر من الأيام الحارة المشمسة فحسب، بل قد تكون الأشعة فوق البنفسجية قوية بما يكفي لإحداث تلف في الجلد بين منتصف مارس ومنتصف أكتوبر، حتى عندما يكون الجو غائمًا أو باردًا.

طرق الوقاية من سرطان الجلد

- حاول البقاء في الظل بين الساعة 11 صباحًا و3 عصرًا عندما تكون الشمس في أشدها.

- ارتدِ ملابس تُغطي بشرتك، مع قبعة ونظارة شمسية، واستخدم واقٍ من الشمس بعامل حماية 30 على الأقل و4 أو 5 نجوم السر هو وضعه بسخاء، وتذكر أن تُضيفه بانتظام كل ساعتين، خاصةً إذا كنت تتعرق أو في الماء.

- زيارة طبيب أمراض جلدية عند ظهور شامات جلدية جديدة ليفحصها الطبيب باستخدام منظار الجلد.

تُظهر أحدث البيانات (من عام ٢٠١٨ إلى عام ٢٠٢١) أن ٤٠٪ من حالات سرطان الجلد الميلانيني لدى الرجال شُخِّصت في منطقة الجذع، أي ما يعادل حوالي ٣٧٠٠ حالة سنويًا.

المنطقة الثانية الأكثر شيوعًا هي الرأس والرقبة (٢٤٪)، والذراعان والكتفان (٢٠٪)، والأطراف السفلية، بما في ذلك الوركين (١٣٪).

عند النساء، المنطقة الأكثر شيوعًا هي الأطراف السفلية (من الوركين إلى القدمين، بما في ذلك الورك)، أي ما يعادل حوالي ٣٢٠٠ حالة سنويًا (٣٥٪ من إجمالي الحالات).

تمثل الذراعان والكتفان ٢٧٪ من الحالات، والجذع ٢٢٪، والرأس والرقبة (١٣٪).

ومنذ أوائل التسعينيات انخفضت معدلات الإصابة بسرطان الجلد الميلانيني وازدادت معدلات الإصابة بسرطان الجلد بمقدار ضعفين ونصف في المملكة المتحدة.

وتضاعفت معدلات الإصابة لدى الإناث تقريبًا، بينما تضاعفت ثلاثة أضعاف لدى الرجال.

بحلول عام 2040، قد يكون هناك حوالي 26,500 حالة جديدة سنويًا، وفقًا لتوقعات مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

وصرحت ميشيل ميتشل، الرئيسة التنفيذية للمؤسسة الخيرية: "أن التحسن في معدلات النجاة من سرطان الجلد يُبرز التقدم الملحوظ الذي حققته أبحاثنا"، لكن العدد المتزايد من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الجلد لا يزال مثيرًا للقلق، خاصةً عندما نلاحظ أن المعدلات ترتفع بشكل أسرع لدى الرجال.

إذا لاحظت أي شيء مختلف على بشرتك، مثل شامة جديدة، أو شامة تغيرت في الحجم أو الشكل أو اللون، أو أي بقعة جلدية تبدو غير عادية، فلا تتجاهلها، وتحدث إلى طبيبك العام.

التشخيص المبكر هو المفتاح ويمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا، حيث تضاعفت معدلات البقاء على قيد الحياة من سرطان الجلد خلال السنوات الخمسين الماضية، حيث تمكن 9 من كل 10 بالغين تم تشخيصهم في إنجلترا من البقاء على قيد الحياة لمدة 10 سنوات أو أكثر.