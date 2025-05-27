جراحة دقيقة تُنهي معاناة سيدة “سبعينية” من تشوهات خلقية في العمود الفقري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب في مستشفى بريدة المركزي أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، في إعادة الحركة لمريضة أنهكها الألم ومنعها من الوقوف والمشي؛ نتيجة مشكلات صحية مزمنة ومعقدة في العمود الفقري.

وكانت المريضة -72 عامًا- قد راجعت العيادات الخارجية وهي تعاني من ضعف شديد وآلام حادة في الطرفين السفليين، مصحوبة بشعور دائم بالحرارة والخدر في القدمين، إلى جانب صعوبة النوم نتيجة الألم المتواصل، وبعد سلسلة من الفحوص السريرية الدقيقة والتصوير بالرنين المغناطيسي، كشفت النتائج عن وجود تشوهات خلقية في العمود الفقري، إضافة إلى نتوء ضاغط على النخاع الشوكي.

وتولى فريق التخدير إجراء التقييمات الطبية اللازمة لضمان جاهزية الحالة للجراحة، فيما قام الفريق الجراحي المختص بإجراء عملية دقيقة لتوسيع القناة الفقرية عند الفقرات القطنية الثالثة والرابعة والخامسة، إضافة إلى إغلاق ناسور عصبي عند الفقرة القطنية الرابعة والخامسة، في عملية معقدة استغرقت نحو ثلاث ساعات.

وأكد تجمع القصيم الصحي أن الجراحة تكللت بالنجاح، وتم نقل المريضة إلى قسم التنويم لمتابعة حالتها عن كثب وضمان استقرار الوظائف الحيوية والعصبية، وأظهرت المتابعة تحسنًا ملحوظًا في قدرة المريضة على الحركة، حيث استعادت قدرتها على المشي دون ألم بعد زوال الأعراض المصاحبة.

وغادرت المريضة المستشفى وهي في حالة صحية مستقرة، بعد أن تم التنسيق لمتابعة وضعها الصحي من خلال العيادات الخارجية، بما يضمن استمرارية التعافي الكامل -بإذن الله-.

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