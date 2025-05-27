“التخصصي” يُعزز الطب الشخصي بحلول ثلاثية الأبعاد ويحقق اعتماد الأيزو العالمي للجودة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حصل قسم خدمات الطباعة الطبية ثلاثية الأبعاد في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على شهادة الآيزو الدولية (13485:2016)؛ للجودة في صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية، تتويجًا لالتزامه بالمعايير العالمية لأنظمة إدارة الجودة في تصميم وتصنيع الأجهزة الطبية، مما يعكس كفاءة المستشفى في تقديم حلول مبتكرة ومُصممة خصيصًا في البيئات السريرية المعقدة، مع ضمان ومراقبة جودة صارمة.

وأصبح قسم خدمات الطباعة ثلاثية الأبعاد ركنًا أساسيًا في منظومة الرعاية الصحية الدقيقة بالتخصصي، إذ يعمل على إنتاج نماذج تشريحية مصممة خصيصًا لحالة كل مريض، وأدلة جراحية، وأطراف صناعية وزرعات طبية، مما يُسهم في رفع دقة التخطيط الجراحي وتقليص زمن العمليات.

وخلال العام 2023، أنتج قسم الطباعة الطبية ثلاثية الأبعاد أكثر من 1,100 عينة مطبوعة محليًا، إلى جانب أكثر من 5,000 نموذج محاكاة رقمي، ما أدى إلى تقليص مدة العمليات بنسبة 30%، وخفض نسبة المضاعفات الجراحية بـ 85%، في انعكاس جلي لتأثير هذه التقنية في تحسين جودة الرعاية.

وحظيت هذه الجهود المتقدمة بعدة اعترافات محلية ودولية، إذ تم تصنيف التخصصي ضمن أفضل 20 جهة حكومية سعودية في مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة لعام 2025، كما فاز مشروع الطباعة ثلاثية الأبعاد بجائزة التميز العالمية في إدارة المشاريع التقنية لعام 2024، والمقدمة من المنتدى العالمي لإدارة المشاريع (GPMF).

ويأتي هذا الإنجاز في إطار التوجه الإستراتيجي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، نحو تعزيز الابتكار وتبني أحدث التقنيات الطبية، بما يتماشى مع رؤيته في أن يكون الخيار الأمثل لكل مريض في مجال الرعاية الصحية التخصصية، وسعيه المستمر لتقديم أعلى مستويات الجودة في بيئة تعليمية وبحثية متكاملة.

يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والـ 15 عالميًا ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم لعام 2025، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب “براند فاينانس” (Finance Brand) لعام 2024، كما أدرج ضمن قائمة أفضل المستشفيات الذكية في العالم لعام 2025 من قبل مجلة نيوزويك (Newsweek).

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