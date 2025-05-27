شكرا لقرائتكم خبر عن ما تتعاملش معاه زى نزلة البرد.. حالات تلزم العلاج الفورى عند ظهور الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

مع انتشار سلالة JN.1 لفيروس كورونا فى عدد من دول العالم، وعلى الرغم من كونه بالنسبة لمعظم الناس، قد يكون مجرد نزلة برد وسعال وبضعة أيام من الراحة أما بالنسبة لمن يعانون من الأمراض المزمنة، فإن توخى الحذر ليس اختياريًا بل ضرورياً، بحسب موقع "تايمز ناو".

تنحدر سلالة JN.1 من أوميكرون، ومثل سلفه، ينتشر JN.1 بسرعة، مع ذلك، فهو ليس بنفس القوة؛ فمعظم الحالات حتى الآن كانت خفيفة، لذا، لا داعي للذعر.

وعلى الرغم من أن JN.1 قد يكون خفيفًا، إلا أنه ليس ضارًا تمامًا. يجب على الأشخاص المصابين بأمراض مصاحبة مثل داء السكر أو أمراض القلب أو مشاكل الجهاز التنفسي التعامل مع هذا المتحور بحذر أكبر من الشخص العادي.

يجب فحص المرضى الذين تظهر عليهم علامات ضيق التنفس، الأمر لا يتعلق بإثارة الذعر، بل بالبقاء في حالة تأهب، حيث إن الوفيات المرتبطة بكورونا لا تزال تحدث، وإن كانت نادرة.

ماذا يجب أن تفعل إذا كنت تعاني من أمراض مصاحبة؟

أولًا.. لا تتعامل مع كورونا كنزلة برد عادية، ارتدِ كمامة في الأماكن العامة، وتجنب الأماكن المزدحمة، واغسل يديك كما لو كنت تستعد لعملية جراحية، وتأكد من الالتزام بمواعيد التطعيمات.

إذا شعرت بدغدغة مألوفة في حلقك أو سعال عنيد لا يتوقف، فلا تنتظر قم بإجراء الفحص.

الكشف المبكر يعني علاجًا أسرع ومضاعفات أقل، ناهيك عن حماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من حولك.