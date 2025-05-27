شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتاخد مضاد حيوى.. إزاى تقلل آثاره الجانبية على المعدة والان مع تفاصيل الخبر

المضادات الحيوية من أكثر الأدوية الموصوفة شيوعًا، وهى تُعالج العدوى البكتيرية فقط، وليس الفيروسات، ومن المهم استخدامها فقط تحت إشراف طبى، لأن سوء استخدامها قد يُؤدى إلى مقاومة البكتيريا لها.

رغم ضرورة علاج العدوى إلا أن المضادات الحيوية قد تؤثر على توازن البكتيريا النافعة فى الأمعاء، ووفقا لموقع OnlyMyHealth فإن المضادات الحيوية تُستخدم لمحاربة البكتيريا الضارة، لكنها أيضًا تُزعج البكتيريا الجيدة فى أمعائك.

تلعب هذه الميكروبات الجيدة دورًا كبيرًا فى الهضم وامتصاص العناصر الغذائية وحتى وظيفة المناعة، وعندما تقضى المضادات الحيوية على البكتيريا الضارة والمفيدة، فقد تلاحظ مشاكل فى الجهاز الهضمى مثل الانتفاخ أو الإسهال أو اضطراب المعدة.

أطعمة يجب تناولها بعد المضاد الحيوى

بعد تناول المضادات الحيوية قد تحتاج أمعائك إلى القليل من العناية الإضافية.

يُمكن للأطعمة الغنية بالبروبيوتيك أن تُساعد في استعادة البكتيريا النافعة، فكّر في الزبادي المُضاف إليه البكتيريا الحية، والكفير، ومخلل الملفوف، وغيرها من الأطعمة المُخمّرة، فهي غنية بالميكروبات النافعة، كما أن الأطعمة الغنية بالبريبيوتيك مثل الموز، والثوم، والبصل، والشوفان، والهليون تُساعد في تغذية هذه البكتيريا النافعة.

يُفيد تناول تشكيلة متنوعة من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة الغنية بالألياف للحفاظ على حركة الجسم وتوازنه، كما يُساعد الحفاظ على رطوبة الجسم والحد من تناول السكر والأطعمة المُصنّعة على التعافي.

هل يمكن أن تساعد البروبيوتيك؟

الجمعية العلمية الدولية للبروبيوتيك والبريبايوتيك تعرّف البروبيوتيك بأنها كائنات دقيقة حية توفر فوائد صحية للمضيف عند استهلاكها بكميات كافية.

يمكن تناول البروبيوتيك أثناء وبعد دورة المضادات الحيوية، لكن التوقيت مهم، إذا كنت تتناولها أثناء تناول المضادات الحيوية، فحاول توزيعها على فترات زمنية متساوية، وذلك بتناول البروبيوتيك بعد بضع ساعات من جرعة المضاد الحيوي، مما يساعد على بقاء المزيد من البكتيريا النافعة، فهذا يمكن أن يساعد في تقليل الآثار الجانبية، مثل الإسهال.

الاستمرار في تناول البروبيوتيك لبضعة أسابيع بعد الانتهاء من المضادات الحيوية يمنح أمعائك دعمًا إضافيًا لإعادة بناء بكتيرياها الصحية، يتفاعل جسم كل شخص بشكل مختلف، لكن الكثيرين يجدون أن هذا النهج يساعد على موازنة الأمور بشكل أسرع، في حال وجود أي شك، يمكن لمحادثة سريعة مع طبيبك أن تساعدك.

كم من الوقت يستغرق الجهاز الهضمي للتعافي من استخدام المضادات الحيوية؟

تختلف المدة التي تستغرقها ميكروبيوم الأمعاء للتعافي بعد تناول المضادات الحيوية، ولكنها عادة ما تكون بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر.

في البداية، قد تشعر الأمعاء ببعض الانزعاج بسبب الانتفاخ، وعدم القدرة على التنبؤ بحركات الأمعاء أو عدم الراحة، في حين يتعافى بعض الأفراد بسرعة، قد يستغرق آخرون وقتًا أطول لإعادة بناء بكتيريا الأمعاء الصحية.

يمكن أن يُساعد اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على البريبايوتكس والبروبيوتكس والأطعمة الغنية بالألياف على تسريع عملية الهضم، تختلف أمعاء كل شخص، لذا إذا استمرت الأعراض أو كنت قلقًا، فمن الأفضل دائمًا استشارة طبيبك للحصول على استشارة شخصية.