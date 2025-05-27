ما هى خدعة 12 - 3 - 30 على جهاز المشى لتحسين اللياقة البدنية؟

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مع توجه العالم نحو اللياقة البدنية والصحة، خاصةً بعد جائحة كورونا، هناك الكثير من الأمور التي تُثير الاهتمام ومن بينها خدعة 12-3-30 على جهاز المشي، في هذا التقرير نتعرف على هذه الحيلة، بحسب موقع "تايمز ناو".

ما هي خدعة 12 - 3 - 30 على جهاز المشى؟

قد تبدو الأرقام مُربكة، لكنها بسيطة جدًا:

- اضبط ميل جهاز المشي على 12%.

- اضبط السرعة على 3 أميال في الساعة (أي 3 كم/ساعة) (أي المشي السريع).

- امشِ لمدة 30 دقيقة.

من فكّ شفرة 12 - 3 - 30؟

يعود الفضل في ذلك كله إلى لورين جيرالدو، خبيرة اللياقة البدنية، التي نشرت هذه الحيل لأول مرة عام 2019 (نعم، حتى قبل جائحة كورونا). لكنها لم تبدأ بجولات إلا بعد أن ذكرت عرضًا كيف أن حيلة المشي هذه سهلة للغاية على المفاصل وساعدتها على إنقاص وزنها 13 كيلوجرامًا.

كما تحدثت عن كيف غيّرت هذه الحيل البسيطة العلاقة بأكملها باللياقة البدنية والآن، الملايين يجربونها - لأنها سهلة التنفيذ.

لماذا الجميع مهووسون بهذه الحيلة؟

لأنها سهلة وممتعة للغاية، كل ما عليك فعله هو الاستمرار في المشي، وهذا يمنحك كل حرق القلب دون تأثير قوي. وتساعدك هذه الحيل على الشعور بالحرق في جميع أنحاء الجزء السفلي من جسمك - من الأرداف إلى عضلات الساق وأوتار الركبة أيضًا.

كيف يُحدث تمرين 12-3-30 مفعوله السحري؟

إنه يجمع بين تمارين القوة وتمارين الكارديو في آن واحد. يمكنكِ نسيان تمارين HIIT تمامًا والتخلي عن صف الدمبلز أيضًا.

يساعد الميلان على تنشيط عضلات الساق أكثر من المشي المسطح، وتساعدكِ الوتيرة الثابتة على البقاء في منطقة حرق الدهون.

اجمعيه مع نظام غذائي متوازن، ونعم، يمكنه دعم فقدان الوزن، وتعزيز القدرة على التحمل، وحتى تحسين مزاجكِ.

لمن يُناسب هذا التمرين؟

- للمبتدئين في اللياقة البدنية

- لأي شخص يتعافى من الإصابات

- للأشخاص النشطين الذين يرغبون في تمرين سريع وفعال

تُعتبر خدعة جهاز المشي 12-3-30 أفضل طريقة مستدامة لتحريك جسمك، خاصةً إذا كنتِ ممن لا يخشون تمارين الصالات الرياضية التقليدية.