في سن خمس سنوات... إليك كيفية تعزيز تطوره المعرفي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 08:56 صباحاً - على الرغم من أن الأطفال في سن الخامسة يبدو أنهم أكثر "نضجاً" ويبدأون في الانشغال بالمدرسة، إلا أنه يمكنك البدء في هذه السن تعليم الأطفال بعمر 5 سنوات أن يكونوا أذكياء لأن ذلك يدرب مهاراتهم الاجتماعية والعاطفية والتفكيرية.

ويصبح الأطفال أيضاً أكثر سعادة بالتواصل الاجتماعي، ويفضلون اللعب مع أصدقائهم بدلاً من اللعب بمفردهم. على الرغم من أنهم ما زالوا في مرحلة التعلم، فإن الأطفال في سن الخامسة يبدأون في فهم مفهوم المشاركة ويحتاجون إلى التدريب على الصبر.

في هذا العمر، يصبح الأطفال أكثر استقلالية ويستمتعون باتخاذ قرارات بسيطة، بما في ذلك تحديد لون الملابس التي يرتدونها أو نوع الطعام الذي يتناولونه على الغداء.

لذلك إن بدء الدراسة يفتح عالماً اجتماعياً مختلفاً تماماً، لذا يمكن اعتباره تحدياً بالنسبة للأطفال وتحسين فترة التطور المعرفي للأطفال بعمر 5 سنوات من قبل الوالدين والمدارس منذ سن مبكرة، إذن إليك وفقاً لموقع "هيلث" كيف يمكنك تعليم أطفالك في عمر الخامسة ليصبحوا أذكياء؟

بيئة "مليئة بالتحديات"

يعتاد الأطفال على حل المشكلات البسيطة إذا تم منحهم التحفيز - الصورة من موقع AdobeStock

ستتطور مهارات التفكير لدى الأطفال بشكل جيد إذا تم منحهم التحفيز في شكل تحديات تشجعهم على التفكير، فعندما يكون الأطفال في بيئة تجعلهم يفكرون فإن نموهم المعرفي سوف يتطور بشكل مثالي، وسوف يعتاد الأطفال على حل المشكلات البسيطة، والتعود على اتخاذ القرارات.

من ناحية أخرى، فإن الأطفال الذين يبقون في منطقة الراحة الخاصة بهم أو مدللين باستمرار سوف يعانون من انخفاض في قدرتهم على التفكير، سوف يعتادون على المساعدة، لذلك لن تكون لديهم الإرادة للمحاولة.

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الثناء على الطفل

تعد الطريقة التالية لتعليم الأطفال البالغين من العمر 5 سنوات أن يكونوا أذكياء هي الثناء عليهم وتشجيعهم، فعلى سبيل المثال امدحي طفلك إذا كان يستطيع العد من 1 إلى 10 وبشكل غير مباشر، وتعليمهم أيضاً أنه للحصول على شيء ما، يجب بذل الجهد أولاً.

زيادة تجارب الأطفال

غالباً ما يتعلم الأطفال في سن الخامسة من التجربة والبيئة المحيطة بهم؛ لذا فإن توسيع تجارب الأطفال يمكن أن يكون إحدى الطرق لتثقيف الأطفال البالغين من العمر 5 سنوات ليكونوا أذكياء، ومن خلال اكتساب الخبرة، يمكن للأطفال تطوير قدراتهم المعرفية على نطاق أوسع.

في هذه الحالة، يمكن للأمهات دعوة الأطفال للقيام بأنشطة خارج المنزل مثل اللعب، والتجول في الحديقة، وتجربة أنشطة لم يقوموا بها من قبل، وذلك بسبب فضولهم، وسوف يستمرون في إضافة المزيد إلى مفرداتهم وتجربة العديد من الأشياء.

كوني قدوة حسنة

انتبهي إلى نمط حياتك وكيفية تصرفك كأم لينظر إليكِ ويقلّدك حيث يميل الأطفال في سن الخامسة إلى تقليد ما يرونه من الأشخاص الأقرب إليهم، بما في ذلك كيفية التحدث، والاستجابة للأشياء، والتواصل، وكذلك آداب السلوك.

لذلك، يجب على الآباء إظهار الأشياء الإيجابية التي تستحق المحاكاة حتى ينمو الأطفال ليصبحوا أفراداً إيجابيين أيضاً.

إشراك الأطفال في الأعمال المنزلية

الأعمال المنزلية البسيطة تساعد في تطوير مهارات التفكير-الصورة من موقع Freepik

الأعمال المنزلية البسيطة مثل إعداد الطاولة أو المساعدة في ترتيب الملابس النظيفة يمكن أن تساعد في تطوير مهارات الحركة والتفكير لدى الطفل، ويجب أيضاً تخصيص وقت للدردشة بصحبة طفلك، وقد يساعده ذلك على تعلم التعبير عن مشاعره وإقامة علاقات اجتماعية.

تعليم

المهارات الاجتماعية

من وقت لآخر، لا تنسي دعوة طفلك للقيام بممارسة بعض الأنشطة بصحبتك خارج المنزل بما في ذلك ممارسة الرياضة أو الترفيه معاً.

قراءة الكتب

قراءة الكتب مع الأطفال يومياً يمكن أن يحفز نمو اللغة لديه ويعزز خيالهم، فبالإضافة إلى تعزيز مهارات اللغة والخيال، فإن قراءة الكتب تساعد الأطفال أيضاً على فهم المشاعر والمواقف الاجتماعية المختلفة والتعامل مع التحديات وتعزيز مفرداتهم.

توفير التغذية المتوازنة

توفير التغذية المتوازنة يعد أحد أهم مفاتيح النمو الأمثل لعقل الأطفال والتطور العصبي المعرفي فإن الأطفال الذين يحصلون على العناصر الغذائية المتوازنة يميلون إلى تحقيق تطور إدراكي أفضل.

لذا تأكدي من أن الطعام الذي تقدمينه لطفلك غني بالعناصر الغذائية مثل أوميجا 3 من الأسماك، والحديد من الخضروات الخضراء، وفيتامين د من الحليب أو منتجات الألبان.

بالإضافة إلى تقديم الأطعمة الصحية للطفل، تحتاجين أيضاً إلى تعليم الأطفال أهمية اختيارها منذ سن مبكرة لتعزيز ثقته بنفسه يمكن أن تكون هذه العادة الصحية الجيدة إحدى الطرق لتعليم الأطفال أن يكونوا أذكياء، وأكثر ثقة أنه يمكنهم أيضاً القيام باختيارات صحيحة.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.