فوائد الجرجير الصحية للأطفال تعرفي إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 08:56 صباحاً - توفر الخصائص المضادة للأكسدة والمحتوى الغذائي الغني للجرجير فوائد صحية مذهلة للبالغين والأطفال على حدٍّ سواء؛ فهو يقوي الدماغ، ويحسِّن البصر والتمثيل الغذائي، كما أنه يعزز جهاز المناعة.

على الجانب الآخر يُعَدُّ الجرجير منخفضاً في السعرات الحرارية؛ فلا يتسبب تناوله في زيادة الوزن، علاوة على ذلك، فهو يحتوي على العديد من المواد الكيميائية النباتية المهمة والفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن التي توفر فوائد صحية عديدة للأطفال، ويُعَدُّ الجرجير من النباتات الصحية التي يمكن دمجها بسهولة في نظام الطفل الغذائي. فيما يلي وفقاً لموقع "هيلث" أهم فوائد الجرجير لطفلك.

امتصاص أفضل للمعادن

يساعد الجرجير على امتصاص الكالسيوم في الجسم -الصورة من موقع Freepik

يحتوي الجرجير على مستويات منخفضة من الأوكسالات مقارنة بأطعمة أخرى مثل السبانخ أو اللوز أو البقوليات أو أوراق البنجر، وتمنع الأوكسالات امتصاص أجهزة الجسم للمعادن؛ ما يجعل الجرجير من الأطعمة المفيدة لأنه يضمن امتصاص الكالسيوم، وهو معدن حيوي لصحة الطفل بالكامل، وغيره من المعادن في الجسم.

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تحسين رؤية الطفل

الجرجير مليء ببروفيتامين أ الكاروتينات، وهي أصباغ طبيعية معروفة بأنها تحسن الرؤية كما أنها تعمل على إبطاء عملية الضمور البقعي، وهي حالة يصبح فيها مركز مجال رؤية الطفل معرضاً للخطر؛ لأن مرض الضمور البقعي سبب شائع لمشاكل العمى والرؤية. من خلال إعطاء الجرجير لأطفالك، يمكنك تحسين الرؤية الصحية لأطفالك والحفاظ عليها، أيضاً قد يساعد فيتامين أ في الجرجير أيضاً جهاز المناعة، ويحافظ على عمل الكُلَى والرئتين والقلب بشكل جيد.

على الجانب الآخر يُعتبر الجرجير مصدراً جيداً للوتين، وهو من المكملات الغذائية التي تساعد في الحفاظ على عيون الطفل، كما إنه يحجب الأشعة فوق البنفسجية الضارة؛ ما يمنع الضمور البقعي أيضاً.

تعزيز المناعة

أوراق الجرجير مليئة بفيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية والقوية للغاية؛ فهو يوفر الحماية ضد أمراض مثل الإسقربوط. أيضاً يساعد فيتامين سي على تكوين خلايا الدم البيضاء التي تحارب الالتهابات والأمراض؛ لذا فإن تناول الطفل الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل الجرجير قد يساعد في بناء جهاز مناعة قوي.

على الجانب الآخر يُعَدُّ الجرجير غنياً بالعديد من مضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية جسم الطفل من أضرار الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي ومحاربة العدوى والالتهابات.

تعزيز الوظيفة الإدراكية للطفل

يحسن الجرجير القدرات الإدراكية عند الأطفال -الصورة من موقع Freepik

تشمل الوظيفة الإدراكية مجموعة من القدرات العقلية المرتبطة بالمعرفة، بما في ذلك الذاكرة والانتباه وقد يساعد غنى الجرجير بحمض الفوليك والنترات ومضادات الأكسدة على تعزيز صحة الدماغ والوظيفة الإدراكية للأطفال؛ حيث تساعد مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الجرجير في محاربة جسم الطفل للالتهابات التي تسبب الإصابة بالأمراض والتدهور المعرفي، كما يساعد تناول فيتامين ك في الجرجير في الحد من تلف الخلايا العصبية في الدماغ وعلاج أمراض الأعصاب والذاكرة.

العناصر الغذائية الأساسية للطفل

فيما يلي العناصر الغذائية الموجودة في الجرجير:

منخفض في الكربوهيدرات: يُعَدُّ الجرجير مثالياً لأي طفل يتبع نظاماً غذائياً منخفض الكربوهيدرات أو يراقب مستويات السكر في الدم. تتكون الكربوهيدرات بشكل رئيسي من الألياف، التي قد تساعد في الهضم الجيد وصحة القلب.

يُعَدُّ الجرجير مثالياً لأي طفل يتبع نظاماً غذائياً منخفض الكربوهيدرات أو يراقب مستويات السكر في الدم. تتكون الكربوهيدرات بشكل رئيسي من الألياف، التي قد تساعد في الهضم الجيد وصحة القلب. كمية كبيرة من البروتين: للحصول على كمية كبيرة من البروتين؛ فكري في إضافة أطعمة أخرى مليئة بالبروتين مثل الفول أو اللحوم الخالية من الدهون أو منتجات الألبان إلى وجبات الجرجير.

للحصول على كمية كبيرة من البروتين؛ فكري في إضافة أطعمة أخرى مليئة بالبروتين مثل الفول أو اللحوم الخالية من الدهون أو منتجات الألبان إلى وجبات الجرجير. من دون دهون تقريباً ؛ ما يجعله خياراً صحياً منخفض السعرات الحرارية للسلطات والسندويشات واللفائف للأطفال. وفي المقابل، للمساعدة في امتصاص بعض العناصر الغذائية مثل الفيتامينات A وK، قد يكون من الجيد إضافة الدهون الجيدة الأخرى مثل التي في الأفوكادو إلى أطباق الجرجير.

؛ ما يجعله خياراً صحياً منخفض السعرات الحرارية للسلطات والسندويشات واللفائف للأطفال. وفي المقابل، للمساعدة في امتصاص بعض العناصر الغذائية مثل الفيتامينات A وK، قد يكون من الجيد إضافة الدهون الجيدة الأخرى مثل التي في الأفوكادو إلى أطباق الجرجير. مستويات جيدة من المعادن: تحتوي أوراق الجرجير على إلكتروليتات ومعادن أساسية أخرى مثل الحديد والكالسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم والفوسفور.

منع فقر الدم والسكري

يُعَدُّ المحتوى الجيد من الحديد والنحاس في الجرجير ضرورياً لإنتاج الهيموغلوبين في الدم؛ فيمكن أن يسبب نقص الحديد عند الأطفال في العديد من الأمراض مثل فقر الدم. ولذلك، فإن إضافة الجرجير إلى نظام طفلك الغذائي بالتأكيد خيار جيد.

على الجانب الآخر يُعَدُّ الجرجير مؤشر نسبة سكر في الدم منخفض، وهذا يعني أنه لا يسبب ارتفاعاً في نسبة السكر في الدم مقارنة بالأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر في الدم، وقد يساعد اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة منخفضة نسبة السكر في الدم الأطفال المصابين بداء السكري في التحكم في مستويات السكر في الدم بشكل أفضل وتقليل فرصة حدوث مضاعفات.

على الجانب الآخر أيضاً قد تساعد الألياف الموجودة في الجرجير في التحكم في مستويات السكر في الدم؛ لأن الألياف تبطئ امتصاص الجلوكوز في مجرى الدم، ما يساعد على الحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة طوال اليوم؛ لذا فإن تناول الأطعمة المليئة بالألياف مثل الجرجير قد يوفر فوائد إضافية للأطفال الذين يعانون من مرض السكري.

الوقاية من الجفاف

قد يشعر الأطفال بالجفاف خلال فصل الصيف بسبب التعرض لأشعة الشمس ومختلف الأنشطة الأخرى، وتتكون أوراق الجرجير من 90 % من الماء؛ لذلك تُعتبر الخيار الأمثل للحفاظ على رطوبة الجسم.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.