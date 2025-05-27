في عيد الأضحى: ضوابط واحتياطات للحامل قبل تناول اللحوم 

تناولي اللحوم شرط عدم الإفراط

حامل تُعد لحمة العيد

قواعد لتناول اللحوم بشكل آمن

ضرورة طهي اللحم بشكل كامل

تأكدي من طهي اللحوم حتى درجة حرارة داخلية تصل إلى 75 درجة مئوية لقتل أي بكتيريا ضارة، وتجنبي اللحوم النيئة كاللحوم المشوية بدرجة غير كافية، وتناولي اللحوم بكميات معتدلة؛ لتجنب الإفراط في السعرات الحرارية والدهون. أكثري من تناول السلطة التي تعتبر مصدراً ممتازاً للألياف، والفيتامينات، والمعادن، وحاولي تضمين الخضروات الورقية مثل السبانخ، الجرجير، والبقدونس داخل الوجبة. اختاري الفواكه الطازجة التي توفر الفيتامينات والألياف الضرورية، وتجنبي العصائر المعلبة، ولا تكثري من أكل اللحوم، فقد تسبب بعضاً من المشاكل الصحية، خاصة مع مشاكل الهضم والقيء وقرحة بالمعدة. اهتمي بطهي اللحوم جيداً، مع مراعاة حساب الوزن والكولسترول، وتخيري الكمية وفقاً لأشهر الحمل، خاصة الأشهر الأولى والأشهر الأخيرة.

أفضل الطرق لطهي اللحوم

قومي بطهي اللحوم على نار هادئة ولفترات زمنية غير طويلة، ليسهل هضم البروتينات، وتجنب تحلل الأحماض الأمينية المفيدة للجسم.

أضيفي قطرات من الخل، أو الليمون؛ لتليين روابط الأحماض الأمينية باللحم، قبل الإنضاج بساعة على الأقل، مما يحولها إلى ملينات طبيعية صحية.

تجنبي تساقط الدهون المذابة على النار المنضجة للحوم، كالفحم أو الجريل في حالة شيِّ اللحوم؛ وذلك لأن المواد التي تتكون تعتبر مواد متسرطنة، وكثيراً ما تسبب أنواعاً من السرطانات لجسم الحامل.

اعملي على فصل الدهون الموجودة في اللحوم قبل الإنضاج، ما يُجنب الحامل مضار ذوبانها على النار؛ نصف جرام من هذه المواد المتسرطنة، تزيد في أضرارها على تدخين من 40-50 سيجارة يومياً.

بعض التنبيهات:

ركزي على تناول قطع معينة من اللحم؛ أحسن منطقة هي العضلات، وابتعدي تماماً عن الأحشاء والأعضاء الداخلية، التي رغم احتوائها على الكثير من الفيتامينات والمعادن، فأضرارها أكبر من منافعها.

احترسي من تناول الكبد؛ رغم أنه يحتوي على أكبر نسبة من الحديد والفيتامين، ولكن يتم فيه اختزان المضادات العلاجية الحيوية، وبقايا السموم والعقاقير التي يحقن بها الحيوان، وكذلك السموم المحيطة بالبيئة.

لا تتناولي "العضلات والأحشاء والأعضاء الداخلية" خطأ كبير، خاصة من جانب الحوامل اللواتي يتبعن نظاماً غذائياً خاصاً بالرجيم ولصالح الحمل والجنين؛ إذ تحتوي هذه الأجزاء على سعرات حرارية مرتفعة.

هل تعلمين أن قطعة لحم ضأن 80 جم تحتوي على 215 سعراً حرارياً، وحوالي 20 جرام بروتين، و20 جرام دهون، وبعض الفيتامينات، وكذلك بعض المعادن مثل الحديد والفسفور والكالسيوم والبوتاسيوم؟!

معلومات للحامل قبل تناول اللحوم

حامل تضع بعض التوابل على شرائح اللحم

إذا زاد تناول اللحوم، تصبح عبئاً ثقيلاً على الكبد والكليتين وغددهما، وهذا تحذير لكل حامل تشكو من أحد أمراض هذين الجهازين.

ابتعدي عن تناول لحوم الحيوانات الصغيرة والكبيرة، ولا تتناولي لحوم الأضحية إلا بعد مرور 24 ساعة على نحرها.

طهي اللحوم جيداً وتمام نضجها، وابتعدي عن اللحوم الحمراء في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل لتقلب شهيتك.

تناولي اللحوم بشرط أن تكون مشوية أو مطهوة وبدون توابل، وذلك بسبب كبر حجم البطن في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وضغط الجنين على المعدة، ما يصعب تناول حتى الكميات العادية من الطعام.

اعتدلي في تناول اللحوم في الأشهر الوسطى، ويمكن تناول اللحوم على شكل طاجن في الفرن، بإضافة الخضروات المسلوقة؛ حتى لا يتعب الكبد والكلى.

تجنبي تناول الكبد بأنواعه؛ لأنه يسبب التشوهات الجنينية للطفل إذا زاد تناوله على الحد المعقول، وكذلك تناول الأمعاء والأحشاء والرئة؛ لوجود الطفيليات، والتي تتطلب عنايةً فائقةً في التنظيف قبل الطهي.

أمثلة لوجبة غذائية صحية في عيد الأضحى

نموذج لوجبة غداء في عيد الأضحى

نصائح للحامل

الامتناع عن الأكل من لحم الخروف في الأشهر الأولى والأخيرة من الحمل؛ نظراً للمعاناة من عسر الهضم ومشاكل القيء المستمر. الالتزام بتناول كميات قليلة من اللحوم المخلوطة بالأوراق الخضراء، نظراً لما يسببه الحمل أساساً من صعوبة الهضم، وارتفاع نسبة الحموضة والارتجاع المعدي. إضافة الخضار إلى اللحوم، للتقليل من الآثار الجانبية للحوم، مع عدم الإفراط في تناول اللحوم لأكثر من 3 أيام متتالية، والطهي يكون بالشواء أو السلق وليس التحمير أو التسبيك. الحرص على تناول اللحوم في فترة الظهيرة والخضار في وجبة العشاء، مع الحرص على عدم إهمال السير 10 آلاف خطوة على الأقل في اليوم.

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 مايو 2025 08:56 صباحاً - أيام قليلة ويأتي عيد الأضحى المبارك، بطقوسه الدينية المحببة وعاداته الاجتماعية الجميلة، ومعه يستعد المسلمون لتهيئة لحوم الأضحية ما بين التوزيع وإعدادها للطعام؛ فيتفننون في طهيها، وفي هذا التقرير نتعرف إلى نصيب الحامل من اللحوم وكيف تتعامل معها؟ والمعروف أنها تحوي العديد من الفوائد والفيتامينات المفيدة كالبروتين والزنك والحديد لصحة حملها وتطور نمو الجنين، شرط تناولها بكميات معتدلة، والانتباه إلى أن تناول أجزاء منها من الممكن أن تسبب ضرراً للأم والجنين، لذلك من الأفضل أخذ الاحتياطات أثناء تنظيف الأضحية وعند طهيها وحالة اختيار أجزاء منها دون الأخرى لتناولها في عيد الأضحى المبارك."الخليج 365 وطفلك" التقت مع اختصاصية التغذية والصحة العلاجية الدكتورة سلوى الترجمان للتعرف إلى فوائد اللحوم الحمراء للحامل وأضرارها، إلى جانب شرح لطرق طهيها، وفي النهاية تضع نموذجاً لوجبتي الغداء والعشاء، مع توضيح ضوابط والبروتين من العناصر المهمة لبناء قدرة وطاقة جسم الحامل والجنين، والذي يدخل في تركيب الأحماض الأمينية التي تحافظ على اتزان واتساق أجهزة الجسم.اللحوم تعتبر مصدراً ممتازاً للبروتين الضروري لنمو الجنين، لأنها تحتوى على نسبة عالية من الحديد الضروري لتجنب فقر الدم، كما أن فيتامين ب12 هام لتطور الجهاز العصبي للجنين.تُعتبر اللحوم من أهم المصادر الغنية بأنواع مختلفة من الزنك، وكذلك تعد مصدراً أساسياً لمجموعة فيتامينات مثل الريبوفلافين أو النياسين.تحتوي أيضاً على كميات هائلة من الدهون المشبعة بالكولسترول، والذي يُعد المسبب الرئيسي لأمراض القلب وتصلب الشرايين.قطعة من اللحم المشوي (150 جراماً) مطهية جيداً، سلطة خضروات طازجة: طماطم، خيار، جزر، وخس، مع طبق صغير من الأرز البني أو القمح الكامل.حساء خضروات مع قطع دجاج مشوي، قطعة من الخبز الكامل، وقطعة من الفاكهة تفاح أو برتقال.*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.