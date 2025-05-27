شكرا لقرائتكم خبر عن يعزز مناعتك ويدعم صحة قلبك.. فوائد تناول هذا المشروب قبل الفطار والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت بذور الشيا من أشهر المنتجات الطبيعية التي يتم الاعتماد عليها في روتين إنقاص الوزن، بجانب قدرتها على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، فهى تتمتع بفوائد صحية لا حصر لها، ويمكنك تناول هذه البذور السوداء الصغيرة بما يتناسب مع أهدافك الصحية، ويمكن لمزج بذور الشيا مع الليمون والعسل ونقعها طوال الليل وتناولها صباحًا قبل وجبة الإفطار، أن تقدم لك المزيد من الفوائد لصحتك، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

بذور الشيا تشتهر بمحتواها من الألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة، وأصبحت بذور الشيا عنصرًا أساسيًا في العصائر والحلويات والمياه المنقوعة، فهى تحتوي على:

السعرات الحرارية: 138.

البروتين: 4.7 جرام.

الدهون: 8.7 جرام (بما في ذلك 5 جرام من أحماض أوميجا 3 الدهنية).

الكالسيوم: 18% من القيمة اليومية.

المغنيسيوم: 23% من القيمة اليومية.

الفوسفور: 27% من القيمة اليومية.

فيتامين ب1 (الثيامين): 15% من القيمة اليومية.

فيتامين ب3 (النياسين): 16% من القيمة اليومية.

فوائد تناول مشروب بذور الشيا مع الليمون وملعقة عسل:

قد تكون من أبسط العادات وأكثرها فعالية لتحسين الصحة العامة، فهذا المشروب الغني بالعناصر الغذائية سهل التحضير واقتصادي، ويُقدم مجموعة من الفوائد الصحية من تحسين الهضم إلى دعم صحة القلب، ويستحق هذا المشروب الصباحي أن يكون جزءًا لا يتجزأ من روتينك اليومي.

بذور الشيا، الغنية بالألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة، يُصبح قوامها هلاميًا عند نقعها طوال الليل، حيث يُحسن ذلك عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، ويُقلل الانتفاخ، ويُدعم صحة القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL وضغط الدم، كما يُعزز فيتامين C الموجود في الليمون المناعة، ويُساعد في إنتاج الإنزيمات الهضمية، ويُحسن ترطيب الجسم.

كما توفر خصائص العسل المضادة للميكروبات وسكره الطبيعي دفعة من الطاقة، هذا المشروب منخفض السعرات الحرارية يُقلل الشهية ويُساعد في إدارة الوزن من خلال تعزيز الشعور بالشبع.

كيفية التحضير هذا المشروب

تحتاج أربعة مكونات فقط لهذا المشروب، وهم: الماء وبذور الشيا والليمون والعسل، فقط أضف ملعقتين أو ثلاث ملاعق صغيرة من بذور الشيا إلى كوب من الماء (حوالي 233 مل)، وقلبه جيدًا واتركه في الثلاجة طوال الليل، وفي الصباح، اعصر نصف ليمونة طازجة وأضف ملعقة صغيرة من العسل الخام، ويمكنك أيضًا إضافة القليل من قشر الليمون إذا كنت تفضل تعزيز النكهة، ثم تناوله على معدة فارغة، ويفضل قبل تناول الفطار بـ20-30 دقيقة، وهذا التوقيت يسمح للجسم بامتصاص العناصر الغذائية إلى أقصى حد، ويهيئ البيئة المناسبة لعملية هضم مثالية طوال اليوم.