شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أعراض للنوبة القلبية لدى النساء تختلف عن الرجال والان مع تفاصيل الخبر

رغم أن أمراض القلب لا تزال السبب الرئيسي للوفاة بين النساء، إلا أن الكثيرات ما زلن يعتبرنها مشكلة تصيب الرجال بالدرجة الأولى، وهذا الاعتقاد الخاطئ غالبًا ما يؤدي إلى تأخير التشخيص والعلاج لدى النساء، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

في الولايات المتحدة، تُصيب أمراض القلب والأوعية الدموية ما يقرب من نصف النساء في سن العشرين فما فوق، مما يجعلها السبب الرئيسي للوفاة بين النساء، وتحديدًا، تعاني حوالي 60 مليون امرأة من أحد أشكال أمراض القلب.

يمكن أن تختلف أعراض النوبة القلبية عند النساء بشكل كبير عن تلك الموجودة لدى الرجال، وغالبًا ما تظهر بشكل أكثر دقة وتؤدي إلى تشخيص خاطئ، ولا شك أن التعرف على هذه الأعراض الفريدة وطلب الرعاية الطبية الفورية قد ينقذ الحياة، لأنه يساعد على التدخل المبكر لتلقى العلاج على الفور، علاوة على ذلك، يُعد الكشف المبكر والعلاج عاملين أساسيين لتحسين النتائج وإنقاذ الأرواح.

فيما يلى.. 7 أعراض للنوبة القلبية لدى النساء لا يجب تجاهلها:

آلام الرقبة والفك وأعلى الظهر

في حين أن ألم الصدر شائع لدى الرجال والنساء على حد سواء، إلا أن النساء أكثر عرضة للشعور بعدم الراحة في الرقبة أو الفك أو أعلى الظهر، وقد يكون هذا الألم خفيفًا، وقد يظن خطأ أن سببه مشكلات في الأسنان أو إجهاد عضلي، ومع ذلك، فقد يكون علامة على نوبة قلبية، خاصةً إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى.

ضيق في التنفس

يُعد ضيق التنفس غير المبرر، حتى بدون ألم في الصدر، علامة تحذيرية مهمة لدى النساء، فقد يحدث هذا العرض أثناء الراحة أو أثناء ممارسة نشاط بسيط، ويمكن إغفاله بسهولة أو الاعتقاد أنه لأسباب أخرى، مثل القلق أو الربو، ومع ذلك، فإنه غالبًا ما يشير إلى ضعف ضخ القلب للدم.

الغثيان أو القيء

أعراض الجهاز الهضمي، كالغثيان والقيء، أكثر شيوعًا لدى النساء المصابات بنوبة قلبية منها لدى الرجال، وقد تُحاكي هذه الأعراض أعراض الأنفلونزا أو عسر الهضم، مما يؤدي إلى خطأ في التشخيص وتأخير العلاج.

الشعور بتعب غير عادي

يُعد التعب أو الضعف الشديد، حتى بدون بذل مجهود بدني، من الأعراض الشائعة لدى النساء، وقد يستمر هذا التعب الشديد لأيام، وقد يظن خطأ أنه إجهاد أو إرهاق، ومع ذلك، قد يكون مؤشرًا مبكرًا على مشكلات في القلب.

الدوار أو الدوخة

قد يكون الشعور بالدوار أو الدوخة أو الإغماء علامة على الإصابة بنوبة قلبية لدى النساء، وقد تظهر هذه الأعراض فجأة، وقد نظن أنها نوبة هلع أو بسبب الجفاف، ومع ذلك، فإنها غالبًا ما تشير إلى أن القلب لا يضخ الدم بكفاءة.

عسر الهضم أو حرقة المعدة

تُبلغ العديد من النساء عن معاناتهن من عسر الهضم أو حرقة المعدة أثناء النوبة القلبية، والتي في الغالب يعتقد أنها مشكلة متعلقة بالجهاز الهضمي، مما قد يُؤخر طلب الرعاية الطبية المناسبة، ومع ذلك، عندما تصاحبها أعراض أخرى، فقد تُشير إلى نوبة قلبية.

تعرق بارد

قد يكون التعرق البارد، خاصةً عند عدم بذل أي مجهود، علامة على الإصابة بنوبة قلبية لدى النساء، فلا ينبغي تجاهل هذه الأعراض، التي غالبًا ما يصاحبها غثيان أو دوخة، لأنها قد تشير إلى نوبة قلبية خطيرة.