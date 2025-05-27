شكرا لقرائتكم خبر عن مش دايمًا مفيدة.. كيف تؤذى الزيوت الطبيعية البشرة في الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

الزيوت الطبيعية المختلفة مثل الزيتون واللوز وغيرها، هل يمكن أن تكون ضارة بالجلد والبشرة مع ارتفاع درجات الحرارة؟ أجاب تقرير نشر في موقعي Real Simple وRevivalabs أن الزيوت العطرية أو الزيوت المستخلصة من البذور يمكن أن تكون لها الكثير من الفوائد للبشرة، خاصة لخصائصها المضادة للالتهابات ولاحتوائهاعلى الكثير من مضادات الأكسدة، ويمكنها أن تعمل على تخفيف الالتهابات وتقلل حدة نمو البكتيريا على الجلد، كما أنها تعمل على ترطيب الجلد ترطيبًا جيدًا وعميقًا لدى أغلب أنواع البشرة.

أضرار الزيوت على البشرة

- من بعض المخاطر والعيوب للزيوت على البشرة هو التحسس الجلدي، فبعض الزيوت تسبب ردود فعل تحسسية وتهيجات شديدة لذوي البشرة الحساسة بشكل خاص، مثل زيوت القرفة وعشبة الليمون وغيرها.

- الالتزام باستخدام هذه الزيوت خاصة مع درجة الحرارة العالية ومع شدة تركيزها قد يرهق البشرة ويسبب مشاكل مثل الاحمرار والحرقة والتقشر.

- بعض الأضرار تتعلق بحساسية الضوء، فبعض تلك الزيوت تزيد من حساسية الجلد لأشعة الشمس خاصة في فصل الصيف وتسبب حروق شمسية شديدة وأضرار طويلة الأمد إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد استخدامها.

- قد تسبب الزيوت تفاعلًا مع منتجات العناية بالبشرة ويسبب هذا تهيجًا أو يقلل من فعاليتها.

- تختلف جودة ونقاء الزيوت من نوع لآخر، وهو ما قد يسبب ضررًا أكبر من نفعها.

أضرار زيت الزيتون على البشرة بشكل خاص

- زيت الزيتون على البشرة له الكثير من الفوائد مثل التئام الجروح وخصائص مضادة للشيخوخة ويعزز من مرونة البشرة وترطيبها وترطيبًا جيدًا، كما أنه يعزز من إنتاج الكولاجين فيها.



- ولكن هناك مخاطر خاصة لزيت الزيتون على البشرة، هناك بعض الاضطرابات الناتجة عن إنتاج الزيوت المفرطة من البشرة مثل حب الشباب، وزيت الزيتون في هذه الحالة يسد المسام ويؤدي إلى ظهور حب الشباب بشكل حاد.



- على الرغم من أن زيت الزيتون يساعد على علاج حروق الشمس، إلا أنه ليس من المفضل إطلاقًا استخدامه أثناء التعرض للشمس، وذلك لأنه يزيد من حروق الشمس وتلف الجلد وتلف حاجز البشرة.

تنصح التقارير بضرورة البعد عن دهان الزيوت الطبيعية على البشرة خلال التعرض للشمس بشكل خاص، لأن فوائدها قد تتحول إلى أضرار عند التعرض للشمس، ما يزيد من تلف حاجز البشرة.