شكرا لقرائتكم خبر عن للحجاج.. نصائح تساعدك فى التغلب على الإجهاد الحرارى والان مع تفاصيل الخبر

مع توافد ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، تزداد الحاجة إلى التوعية بالمخاطر الصحية التي قد تواجههم، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديد والزحام خلال هذا التوقيت.تعد ضربة الشمس والإجهاد الحراري من أبرز الأمور التي قد يتعرض لها الحجاج.

يحدث الإجهاد الحراري وضربة الشمس وفقا لموقع " medstarhealth" عندما يبدأ الجسم بفقدان قدرته على تنظيم درجة حرارته الداخلية، وقد يُسبب التعرض المفرط للحرارة العديد من الأعراض، منها:

دوخة

تعب

الصداع

التعرق المفرط

الغثيان والقيء

وفي الحالات الشديدة التي تتطور إلى ضربة شمس، قد يُصاب المرضى بالارتباك، أو أفكار غير منطقية، أو نوبات صرع، والتي تحدث بسبب توقف أجهزة الجسم المختلفة عن العمل، ومن المهم طلب الرعاية الطبية إذا ظهرت عليك هذه الأعراض.

كيفية تجنب الإجهاد الحراري وضربة الشمس

1. حافظ على رطوبة جسمك

الحفاظ على رطوبة الجسم أمرٌ أساسي للحفاظ على درجة حرارة صحية للجسم.

2 . اصطحاب شمسية

عند تواجدك في الخارج قم بارتداء قبعة واسعة الحواف وملابس خفيفة وفضفاضة، كما يُنصح بإحضار مظلة أو غطاء خارجي لحماية نفسك من الشمس ووضع الواقى المناسب لحماية بشرتك أيضا.

3. الأسعافات الأولية

أجلس المريض في مكان بارد، وارفع قدميه وساقيه، وأعطه ماءً مملحًا (ملعقة صغيرة من الملح مضافة إلى لتر من الماء المغلي)، تجنب إعطائه أي شيء عن طريق الفم إذا كان فاقدًا للوعي، في الحالات الشديدة، يجب نقل المريض إلى المستشفى لحقن المحلول الملحي في وريده، حتى يستعيد قواه، ويرتفع ضغط دمه إلى مستواه الطبيعي، ويعود معدل التبول إلى طبيعته، وترتفع درجة حرارة جسمه إلى مستواها الطبيعي.

4. نصائح أخرى

تجنب التعرض المباشر للشمس خاصة في أوقات الذروة من الساعة 11 صباحًا حتى 4 عصرًا.

استخدام المظلات البيضاء أو القبعات الواقية من أشعة الشمس عند التنقل بين المشاعر.

الراحة بين فترات الطواف والسعي والتنقل لتقليل الجهد البدني.

مرافقة ذوي الأمراض المزمنة لكبار السن ومراقبة حالتهم الصحية باستمرار.

الفرق بين أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

أعراض الإجهاد الحراري:

اصفرار الوجه والبرودة، والتعرق الغزير.

اتساع حدقة العين.

درجة حرارة منخفضة.

الضعف والتعب.

أعراض ضربة الشمس:

سخونة الوجه واحمراره وجفافه.

درجة حرارة عالية جدًا.

ضعف شديد أو إغماء.

فقدان الوعي.