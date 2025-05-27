شكرا لقرائتكم خبر عن 3X3.. حقائق وخرافات عن الاكتئاب لازم تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

خرافات كثيرة تدور حول الاكتئاب، ذلك الاضطراب العضال الذي يصيب الكثيرين في مرحلة ما في حياتهم، وتكثر الكثير من الخرافات والعلاجات الشعبية وغيرها حوله. ووفقًا لتقرير نشر في موقع ميديسين هيلث الطبي، فهذا الاضطراب الشهير هو مرض حقيقى يجب التعامل معه بشكل سليم.

الأساطير والمعلومات المغلوطة- أسطورة: العمل الكثير يتغلب على الاكتئاب

يصيب الاكتئاب ما يقارب واحد من كل ستة أشخاص في مرحلة من حياتهم، ولكن الانغماس في العمل لا يحسن الاكتئاب كما يعتقد البعض، ولكنه يفيد في بعض حالات الاكتئاب الخفيفة، بل إن الإفراط في العمل في حالة من الحالات قد يكون علامة على الاكتئاب الشديد خاصة لدى الرجال.

- أسطورة: الاكتئاب ليس مرضًا حقيقيًا

الاكتئاب حالة طبية خطيرة، ويجب التعامل معها من هذا المنحى، فهي السبب الرئيسي للإعاقة لدى أغلب البالغين، ولا يزال يتم الخلط بينها وبين الحزن العادي، ولكن الدراسات الجينية والهرمونية ومستقبلات الخلايا العصبية ووظائف الدماغ أكدت جميعها أن هناك مناطق في الدماغ تتضرر نتيجة الاكتئاب وينتج عنه اضطرابات في المزاج بشكل غير طبيعي.

- أسطورة: الاكتئاب مجرد شفقة على الذات

الاكتئاب يرتبط في ثقافتنا بضعف الإرادة وهو أمر خاطئ، ولكن المكتئب ليس شخصًا متذمرًا أو مدللًا، فالاكتئاب السريري ليس نوعًا من الكسل، بل إنهم لا يستطيعون إدارة الاكتئاب كمرض، وهي مشكلة صحية مرتبطة بتغيرات في الدماغ غير مثل باقي الأمراض.

حقائق

وهناك بعض الحقائق الأساسية عن الاكتئاب التي لا تقبل الجدال:

- حقيقة: الاكتئاب يمكن لأي شخص في الحياة أن يصاب به في أي مرحلة من المراحل العمرية

وهو المرض الأكثر شيوعًا لدى النساء منه لدى الرجال بمرتين، ويمكن أن يصيب البعض في مرحلة المراهقة أو في العشرينيات، وقد تظهر النوبة في أي وقت، فلا يقتصر الإصابة بالاكتئاب على أشخاص معينين.

- حقيقة: الاكتئاب يتسلل ببطء داخلك

أحد أهم الحقائق، لأن الاكتئاب يتفاقم تدريجيًا ويبدأ باضطرابات المزاج وهي أولى علاماته، والشعور بالضيق مما يقوض المسيرة الدراسية أو المهنية أو العلاقات بصمت، ولكن مع العلاج يشعر الكثيرون بالتحسن خلال من أربعة لستة أسابيع.

- حقيقة: الاكتئاب يحاكي الخرف لدى كبار السن

قد يكون الاكتئاب السبب الجذري لمشاكل الذاكرة وبعض الأوهام، ويمكن اعتبار هذه المشكلات من علامات الخرف، ويخفف العلاج من وطأة الاكتئاب الذي يصاب به كبار السن، ويمكن أن يكون العلاج النفسي لكبار السن سببًا رئيسيًا في تغييرات حياتية جذرية لهم.